ગોવા આગ: નાઈટક્લબના મેનેજરની ધરપકડ, માલિક સામે વોરંટ જાહેર

ગોવામાં ભીષણ આગ લાગ્યા બાદ રાજ્ય સરકાર હરકતમાં આવી ગઈ છે. ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. દરમિયાન, ગોવા પોલીસે ક્લબ મેનેજરની ધરપકડ કરી છે. નાઈટક્લબના માલિક વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે, અને તેમની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
ગોવાના આર્પોરામાં “બિર્ચ બાય રોમિયો લેન” નાઈટક્લબમાં ગઈકાલે રાત્રે 12:04 વાગ્યે સિલિન્ડર વિસ્ફોટને કારણે આગ લાગી હતી. આગમાં અનેક વિદેશી પ્રવાસીઓ સહિત પચીસ લોકોના મોત થયા હતા. મુખ્યમંત્રીએ મેજિસ્ટ્રેટ તપાસનો આદેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને મેજિસ્ટ્રેટ તપાસનો આદેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસે નાઈટક્લબના જનરલ મેનેજરની ધરપકડ કરી છે. ક્લબના બંને માલિકો સામે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા છે, અને પોલીસ તેમની શોધ કરી રહી છે.
મુખ્યમંત્રી સાવંતે સ્થાનિક વહીવટીતંત્રને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવાનો આદેશ આપ્યો છે. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને તેમની સારવાર પર પણ નજર રાખવામાં આવે. મુખ્યમંત્રીએ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે કડક તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
પ્રધાનમંત્રીએ વળતરની જાહેરાત કરી
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ અસરગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મૃતકો માટે ₹2 લાખ અને ઘાયલોને ₹50,000 વળતરની જાહેરાત કરી.