રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત થવાની આરે, ટ્રમ્પ ટીમનો મોટો દાવો

રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વિદાય લેતા યુક્રેનના ખાસ દૂત કીથ કેલોગે જણાવ્યું છે કે યુક્રેનિયન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટેનો કરાર હવે ખરેખર નજીક છે. કેલોગના મતે, ફક્ત બે મુખ્ય મુદ્દાઓ બાકી છે, બંને પ્રાદેશિક. ડોનબાસનું ભવિષ્ય અને યુરોપના સૌથી મોટા ઝાપોરિઝ્ઝિયા પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટનું ભવિષ્ય. તેમણે કહ્યું, જો આપણે આ બે મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવીશું, તો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે બાકીનું બધું જ જાતે જ ઉકેલાઈ જશે. આપણે ખરેખર તે વળાંક પર પહોંચી ગયા છીએ. તેમણે ભાર મૂક્યો, અમે ખરેખર નજીક છીએ.
નોંધનીય છે કે ગયા મહિને, યુએસનો પ્રારંભિક 28-પોઇન્ટ શાંતિ પ્રસ્તાવ લીક થઈ ગયો હતો, જેના કારણે યુક્રેનિયન અને યુરોપિયન અધિકારીઓમાં નોંધપાત્ર ચિંતા ફેલાઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે ડ્રાફ્ટ લગભગ સંપૂર્ણપણે મોસ્કોની મુખ્ય માંગણીઓ (નાટોમાં યુક્રેનના સભ્યપદ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, યુક્રેનના લગભગ પાંચમા ભાગ પર રશિયાના કબજાને માન્યતા, અને યુક્રેનિયન સૈન્યના કદ અને શસ્ત્રો પર કડક પ્રતિબંધો) ને સ્વીકારે છે.
ક્રેમલિન અનુસાર, દરખાસ્તમાં હવે 27 મુદ્દાઓ છે અને તે ચાર અલગ ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે; તેની ચોક્કસ સામગ્રી હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. લીક થયેલા પ્રારંભિક યુએસ ડ્રાફ્ટ અનુસાર, ઝાપોરિઝ્ઝિયા પરમાણુ પ્લાન્ટ (જેના બધા રિએક્ટર હાલમાં બંધ છે) IAEA દેખરેખ હેઠળ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવશે, અને ત્યાં ઉત્પન્ન થતી વીજળી રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે.
રશિયા હાલમાં યુક્રેનના કુલ પ્રદેશના 19.2% પર કબજો કરે છે, જેમાં ક્રિમીઆનો સમાવેશ થાય છે, જેને તેણે 2014 માં કબજે કર્યો હતો, આખો લુહાન્સ્ક અને 80% થી વધુ ડોનેટ્સકનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ખેરસન અને ઝાપોરિઝ્ઝિયાનો લગભગ 75%, તેમજ ખાર્કિવ, સુમી, માયકોલાઈવ અને ડિનિપ્રોપેટ્રોવસ્ક પ્રદેશોના ભાગોનો પણ સમાવેશ થાય છે. રશિયાએ ફેબ્રુઆરી 2022 માં યુક્રેન પર આક્રમણ કર્યું. આ આક્રમણ ડોનબાસ (ડોનેટ્સક અને લુહાન્સ્ક) માં રશિયન સમર્થિત અલગતાવાદીઓ અને યુક્રેનિયન દળો વચ્ચે આઠ વર્ષ સુધી ચાલેલા સંઘર્ષ પછી થયું, જે 2014 થી ચાલુ હતું.