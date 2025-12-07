ભોજપુરી સ્ટાર પવન સિંહને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી મળી ધમકી

ભોજપુરી પાવર સ્ટાર પવન સિંહને લખનૌમાં ધમકી મળી છે. અભિનેતાને એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો. અજાણ્યા વ્યક્તિએ પોતાને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના સભ્ય તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. ધમકીમાં પવન સિંહને સલમાન ખાન સાથે સ્ટેજ શેર ન કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.
પવન સિંહની ટીમ પોલીસને આ બાબતની જાણ કરશે. પવન સિંહ રવિવારે બિગ બોસના ફિનાલેમાં પરફોર્મ કરવાના છે. બિગ બોસનો સેટ ગોરેગાંવના ફિલ્મ સિટીમાં આવેલો છે. તેથી, ધમકીભર્યા કોલમાં પવન સિંહને સલમાન ખાન સાથે સ્ટેજ શેર ન કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.
ભોજપુરી પાવર સ્ટાર પવન સિંહ સલમાન ખાનના શોના ફિનાલેમાં પરફોર્મ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, તેમને એક અજાણ્યા વ્યક્તિ તરફથી ધમકીભર્યો ફોન આવ્યો. અજાણ્યા વ્યક્તિએ સ્પષ્ટપણે સલમાન ખાનનું નામ લીધું અને ચેતવણી આપી. આ ધમકીભર્યા કોલ બાદ પવન સિંહની ટીમે પોલીસને જાણ કરવાની ધમકી આપી. ફોન પર ધમકી આપવામાં આવી હતી કે જો તે સલમાન ખાન સાથે સ્ટેજ શેર કરશે તો તે ફરી ક્યારેય કામ કરી શકશે નહીં.