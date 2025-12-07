સંસદમાં આવતીકાલે વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર ચર્ચા થશે

સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. વંદે માતરમની 150 મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે 8 ડિસેમ્બરે સંસદમાં એક ખાસ ચર્ચાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન, રાષ્ટ્રીય ગીત સાથે જોડાયેલા અનેક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક રીતે અજાણ્યા તથ્યો ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સોમવારે બપોરે 12 વાગ્યે લોકસભામાં ચર્ચા શરૂ કરશે. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ પણ તેમના અંતિમ ભાષણ સાથે ચર્ચાનું સમાપન કરશે. ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ રાજ્યસભામાં ચર્ચા શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
કોંગ્રેસના આઠ નેતાઓ પણ બોલશે
વંદે માતરમ પર ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસના આઠ નેતાઓ પણ ગૃહમાં બોલશે. આ યાદીમાં લોકસભાના વિપક્ષના નાયબ નેતા ગૌરવ ગોગોઈ, પ્રિયંકા વાડ્રા, દીપેન્દ્ર હુડા, બિમોલ અકોઇજામ, પ્રણિતી શિંદે, પ્રશાંત પડોલે, ચમાલા રેડ્ડી અને જ્યોત્સના મહંતનો સમાવેશ થાય છે.
વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ
સંસદનું શિયાળુ સત્ર 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયું હતું અને ૧૯ ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. 7 નવેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય ગીત, વંદે માતરમની 150 મી વર્ષગાંઠ હતી. બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી દ્વારા રચિત, વંદે માતરમ સૌપ્રથમ 7 નવેમ્બર, 1875 ના રોજ સાહિત્યિક સામયિક બંગદર્શનમાં પ્રકાશિત થયું હતું. 1882 માં આ ગીત બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીની નવલકથા આનંદમઠમાં સમાવવામાં આવ્યું હતું.