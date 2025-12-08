વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર આજે લોકસભામાં ચર્ચા

ભારતના રાષ્ટ્રીય ગીત વંદે માતરમની 150મી વર્ષની ઉજવણી આજે સંસદના ઇતિહાસમાં એક વિશેષ અધ્યાય ઉમેરવા જઈ રહી છે. સમગ્ર દેશની ધારણા વચ્ચે લોકસભામાં આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે 10 કલાકની ખાસ ચર્ચાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ચર્ચાની શરૂઆત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં મહત્વપૂર્ણ સંબોધનથી થશે. દેશભક્તિની ભાવનાને પ્રગટ કરતી આ ઘટના માત્ર ઉજવણી પૂરતી નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય એકતા અને સાંસ્કૃતિક ઓળખનો મર્મ સમજાવતી છે.
લોકસભામાં આજની ચર્ચા માત્ર એક ફોર્માલિટી નહીં, પરંતુ ‘વંદે માતરમ’ને લઈને છેલ્લા કેટલાંક સમયથી જોવા મળતા રાજકીય વિવાદોનું કેન્દ્ર પણ બની શકે છે. થોડા દિવસ પહેલાં જ PM મોદીએ કોંગ્રેસ પર ગીતના કેટલાક છંદ દૂર કરવાનો આરોપ મૂક્યો હોવાથી, ગૃહમાં રાજકીય તણાવ વધવાની સંભાવનાઓ સ્પષ્ટ થઈ છે. તેમ છતાં, સરકાર અને વિપક્ષ બંને આ પ્રસંગે યોગ્ય અને ગૌરવપૂર્ણ ચર્ચા થશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
લોકસભાની કાર્યસૂચિ અનુસાર, ‘વંદે માતરમ’ની 150મી વર્ષગાંઠ પર ચર્ચા માટે 10 કલાકનો વિશાળ સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. PM મોદીનાં નિવેદન બાદ રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહ ચર્ચાનું બીજું મહત્વપૂર્ણ સત્ર આગળ ધપાવશે. વિપક્ષ તરફથી ગૌરવ ગોગોઈ, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત અનેક અગત્યના સાંસદોની ઉપસ્થિતિ ચર્ચાને વધુ વિસ્તૃત અને વિશ્લેષણાત્મક બનાવશે.
લોકસભા બાદ ચર્ચા રાજ્યસભામાં સ્થાન પામશે. મંગળવારે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ આ ચર્ચાની શરૂઆત કરશે. તેમના બાદ JP નડ્ડા રાજ્યસભામાં બીજાં મુખ્ય વક્તા રહેશે. બંને ગૃહોમાં આ ચર્ચા ‘વંદે માતરમ’ના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વને પ્રકાશિત કરશે અને ભારતીય રાષ્ટ્રવાદની પ્રેરણાને પુનઃસ્થાપિત કરશે.