દક્ષિણ આફ્રિકાએ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમની જાહેરાત કરી

દક્ષિણ આફ્રિકાએ શુક્રવારે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી. ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાનાર 2026 ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ માટે એડન માર્કરામને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે. ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં ડેબ્યૂ કરી રહેલા ખેલાડીઓથી ભરેલી છે. ક્વિન્ટન ડી કોક અને ડેવિડ મિલર જેવા અનુભવી ખેલાડીઓની સાથે, ઘણા યુવા ચહેરાઓને પણ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે. ‘બેબી એબી’ તરીકે ઓળખાતા ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ પોતાનો પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ રમશે. ડોનોવન ફેરેરા, ટોની ડી જોર્ઝી અને યુવા ફાસ્ટ બોલર ક્વેના મ્ફાકાને પણ પહેલી વાર વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આફ્રિકન ટીમમાંથી બે મોટા નામોને બાદ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ અને રાયન રિકેલ્ટન છે. તાજેતરમાં T20 સર્કિટમાં વિસ્ફોટક બેટ્સમેન તરીકે ઉભરી આવેલા રબાડાને ખરાબ ફોર્મને કારણે 15 સભ્યોની મુખ્ય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી.
નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ
રબાડા ઉપરાંત, ટીમમાં પાંચ ઝડપી બોલરોનો સમાવેશ થાય છે: એનરિચ નોર્કી, માર્કો જાન્સન, કોર્બિન બોશ, લુંગી ન્ગીડી અને 19 વર્ષીય વેના મ્ફાકા. મ્ફાકા અને બોશ એ સાત ખેલાડીઓમાં સામેલ છે જે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપમાં રમશે. બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ટોની ડીઝોર્ગી અને જેસન સ્મિથ, ઓલરાઉન્ડર જ્યોર્જ લિન્ડે અને ડોનોવન ફેરેરાનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
જૂન 2024 માં ભારત સામે બાર્બાડોસ ફાઇનલ હારી ગયેલી ટીમમાંથી ડેવિડ મિલર, કેશવ મહારાજ, જાન્સન અને નોર્કી સાથે ક્વિન્ટન ડી કોક ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. રીઝા હેન્ડ્રિક્સ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ઓટનીલ બાર્ટમેન, ગેરાલ્ડ કોટઝી, બજોર્ન ફોર્ટન અને તબરેઝ શમ્સીની પસંદગી કરવામાં આવી નથી.
પસંદગી સંયોજક પેટ્રિક મોરોનીએ જણાવ્યું હતું કે, “અમારે કેટલાક કઠિન નિર્ણયો લેવા પડ્યા હતા, પરંતુ અમને લાગે છે કે અમે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનારી ટુર્નામેન્ટ માટે એક મજબૂત ટીમ પસંદ કરી છે. અમે ટીમમાં શ્રેષ્ઠ યુવા ખેલાડીઓની સાથે વિશ્વ કક્ષાના અનુભવી ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ કર્યો છે.”
આગામી T20 વર્લ્ડ કપ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાને ગ્રુપ Dમાં ન્યૂઝીલેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સાથે મૂકવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકાનો પહેલો મુકાબલો 9 ફેબ્રુઆરીએ કેનેડા સામે, બીજો મુકાબલો 11 ફેબ્રુઆરીએ અફઘાનિસ્તાન સામે અને ત્રીજો મુકાબલો 14 ફેબ્રુઆરીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે થશે. ત્રણેય મેચ અમદાવાદમાં રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકા 18 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં UAE સામે ટકરાશે.