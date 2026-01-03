ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકી પર ઈરાનની કડક પ્રતિક્રિયા

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઈરાનમાં દેશના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખામેનીએ વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલુ છે. લોકો રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે અને સરકાર પ્રત્યે પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ મુદ્દે ખામેનીએની સરકારને ધમકી આપી હતી. હવે, ખામેનીએ કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. ખામેનીના નજીકના સલાહકારે કહ્યું છે કે અમેરિકાએ બીજા કરતા પોતાના સૈનિકોને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ.
ઈરાનમાં મોંઘવારી અને આર્થિક સમસ્યાઓ સામેના વિરોધ પ્રદર્શનો હિંસક બન્યા, જેના પરિણામે છ લોકો માર્યા ગયા. આંદોલન હવે સમગ્ર દેશમાં ફેલાઈ ગયું છે. ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે, “જો ઈરાન વિરોધીઓને મારી નાખે છે, તો અમેરિકા તેમના પર હુમલો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.”
ટ્રમ્પની ધમકી પર ઈરાનનો શું પ્રતિભાવ હતો?
ઈરાનની સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદના સચિવ અલી લારીજાનીએ આનો જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું, “અમેરિકાએ જાણવું જોઈએ કે આપણા આંતરિક બાબતોમાં દખલ કરવી એ આખા પ્રદેશમાં અરાજકતા ફેલાવવા સમાન છે, અને ટ્રમ્પે આ શરૂ કરી દીધું છે. તેમણે પોતાના સૈનિકોની ચિંતા કરવી જોઈએ.” એ નોંધવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે કે લોર્ડેગનમાં બે અને અજનામાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. કુહદશ્તમાં એક સુરક્ષા ગાર્ડનું પણ રાતોરાત મૃત્યુ થયું છે. અનેક શહેરોમાં ડઝનબંધ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શન શા માટે થઈ રહ્યા છે?
૨૦૨૨માં હિજાબ વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શન પછી આ પહેલી વાર છે કે ઈરાનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનો મોંઘવારી અને બગડતી આર્થિક પરિસ્થિતિ સામે થઈ રહ્યા છે. ઈરાની સરકાર વિરોધ પ્રદર્શનો પ્રત્યે ખૂબ જ કડક વલણ અપનાવી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઘણા વિરોધીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જોકે સંપૂર્ણ આંકડો હજુ સુધી જાણી શકાયો નથી.