Grok ના દુરુપયોગ સામે કેન્દ્ર સરકારની કાર્યવાહી

ભારત સરકારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને કડક નોટિસ જારી કરી છે. X ના AI ટૂલ, Grok નો ઉપયોગ કરીને મહિલાઓની અશ્લીલ અને વાંધાજનક તસવીરો બનાવવાની અને શેર કરવાની ફરિયાદો બાદ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયે એલોન મસ્કની કંપનીને આ નોટિસ જારી કરી છે. સરકારે કંપની પાસેથી 72 કલાકની અંદર જવાબ માંગ્યો છે.
Grok પર અશ્લીલતા ફેલાવવાનો આરોપ
સરકારે X ને ચેતવણી આપી હતી કે તે IT એક્ટ 2000 અને IT નિયમો 2021 હેઠળ તેની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. મંત્રાલયે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે X ના કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા સાધન, Grok નો ઉપયોગ મહિલાઓ વિશે અશ્લીલ, અભદ્ર અને લૈંગિક રીતે સ્પષ્ટ સામગ્રી બનાવવા માટે થઈ રહ્યો છે. આ મહિલાઓના ગૌરવ અને ગોપનીયતાનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને કાનૂની સુરક્ષાને નબળી પાડે છે.
મંત્રાલયે X ને ભવિષ્યમાં આવી ગેરકાયદેસર સામગ્રીના નિર્માણને રોકવા માટે Grok ના તકનીકી અને શાસન માળખાની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવા માટે પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ગ્રોકે કડક પગલાં લેવા જોઈએ, પુરાવા સાથે છેડછાડ કર્યા વિના તમામ વાંધાજનક સામગ્રીને તાત્કાલિક દૂર કરવી જોઈએ અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા વપરાશકર્તાઓના એકાઉન્ટને સસ્પેન્ડ અથવા સમાપ્ત કરવા જોઈએ.