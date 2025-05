જમ્મુ અને કાશ્મીરથી રાજસ્થાન સુધી… સંપૂર્ણ બ્લેકઆઉટ

ભારતના ‘ઓપરેશન સિંદૂર’થી પાકિસ્તાની સેના પરેશાન છે. પાકિસ્તાન દ્વારા ભારતના જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અનેક મિસાઇલો છોડવામાં આવી હતી. રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં પણ ડ્રોન હુમલાના સમાચાર છે. પરંતુ ભારતીય સંરક્ષણ પ્રણાલીએ આકાશમાં જ પાકિસ્તાની મિસાઇલોને તોડી પાડી. પરિસ્થિતિ જોતાં, આજે દેશના ઘણા શહેરોમાં સંપૂર્ણ અંધારપટ છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, રાજસ્થાન અને પંજાબના સરહદી જિલ્લાઓમાં રાત્રે 9 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી અંધારપટ રહે છે.

J&K: A blackout is being enforced in Srinagar (Deferred visuals) pic.twitter.com/r4e8miXHI2 — IANS (@ians_india) May 8, 2025

પંજાબના સરહદી વિસ્તારોમાં સંપૂર્ણ અંધારપટ છે. પઠાણકોટ, ગુરદાસપુર, જલંધર, હોશિયારપુર, અમૃતસર, ફિરોઝપુર અને ફાઝિલ્કામાં સંપૂર્ણ અંધારપટ છે. બ્લેકઆઉટ દરમિયાન લોકોને બધી લાઇટ બંધ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. ઘરની અંદર અને સુરક્ષિત સ્થળોએ રહો. બિનજરૂરી રીતે વાહન ન ચલાવો. ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. અધિકારીઓ પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં રાખશે. અફવાઓ કે અપ્રમાણિત માહિતી ફેલાવશો નહીં. આ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે.

Watch: A blackout is being observed in Bikaner, Rajasthan (Deferred visuals) pic.twitter.com/nryzCAcOlV — IANS (@ians_india) May 8, 2025

સમગ્ર જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સંપૂર્ણ બ્લેકઆઉટ

આખા જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અંધારપટ છે. સાંબામાં રાત્રે 9:00 વાગ્યાથી સવારે 5:00 વાગ્યા સુધી અંધારપટ રહે છે. જમ્મુ એરપોર્ટ અને આરએસપુરામાં બ્લેકઆઉટ છે. સાંબામાં પાકિસ્તાન તરફ ગોળાબાર કરવામાં આવ્યા. છંબ વિસ્તારમાં પણ વિસ્ફોટના સમાચાર છે. શ્રીનગરમાં અંધારપટ છે. મધ મિશ્રીવાલામાં વીજળી કાપી નાખવામાં આવી છે.

J&K: A complete blackout has been enforced in Kathua (Deferred visuals) pic.twitter.com/80wMuvejLU — IANS (@ians_india) May 8, 2025

વૈષ્ણો દેવી મંદિરમાં અંધારપટ

વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં પણ અંધારપટ છવાઈ ગયો છે. સેનાએ વૈષ્ણો દેવી મંદિર પાસે ડ્રોન હુમલાને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. રાજૌરી શહેરમાં પણ અંધારપટ છવાઈ ગયો છે. ઉધમપુર અને પઠાણકોટમાં પણ અંધારપટ છે. સતવારી એરપોર્ટ પર પણ બ્લેકઆઉટ છે. આ વિસ્તારો સેના દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે.

રાજસ્થાનના આ શહેરો પણ અંધકારમાં ડૂબેલા છે

રાજસ્થાનના ઘણા જિલ્લાઓમાં તકેદારી વધારી દેવામાં આવી છે. જાલોર, જેસલમેર, બાડમેર અને જોધપુરમાં સંપૂર્ણ અંધારપટ છે. સુરક્ષા કારણોસર બિકાનેરમાં બ્લેકઆઉટ છે. બ્લેકઆઉટને કારણે નાળ વિસ્તાર પણ અંધારામાં ડૂબેલો દેખાયો. રાજસ્થાનના સરહદી જિલ્લાઓમાં પોલીસ એલર્ટ પર છે. જિલ્લાના મુખ્ય ચોકડીઓ પર પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.