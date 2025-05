પાકિસ્તાન હુમલા વચ્ચે પંજાબ-દિલ્હી IPL મેચ રદ

પંજાબ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની IPL મેચ રદ કરવામાં આવી છે. પાકિસ્તાને ભારતના ત્રણ રાજ્યો પર હુમલો કર્યો, ત્યારબાદ મેચ અધવચ્ચે જ રોકી દેવામાં આવી. પંજાબ 10.1 ઓવરમાં 122 રન પર રમી રહ્યું હતું ત્યારે સ્ટેડિયમની એક લાઈટ બંધ થઈ ગઈ. એવું લાગતું હતું કે લાઇટ ટાવરમાં કોઈ સમસ્યા છે પરંતુ આ પછી અન્ય લાઇટો પણ બંધ કરી દેવામાં આવી અને ખેલાડીઓને તાત્કાલિક મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા. આઈપીએલના ચેરમેન અરુણ ધુમલે મેચ રદ થવાની પુષ્ટિ કરી છે.

IPL 2025: The match between Punjab Kings and Delhi Capitals has been called off as a precautionary measure, based on the red alert issued in Jammu, said Arun Dhumal, IPL Chairman to IANS pic.twitter.com/eYShtjgxnj

— IANS (@ians_india) May 8, 2025