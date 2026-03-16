ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે માવઠાની આગાહી કરી

ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો હજુ વધતો જ રહ્યો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં માવઠાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, આગામી 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન અનેક વિસ્તારોમાં મેઘગર્જના સાથે હળવો કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. IMD દ્વારા જણાવાયું છે કે 18 માર્ચના રોજ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના 7 જિલ્લામાં માવઠાની આગાહી છે. જેમાં કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મોરબી, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાઓના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળકો કમોસમી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, અને માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયો છે.
19 માર્ચે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ માટે યલો એલર્ટ રહેશે. આ દિવસે કચ્છ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, રાજકોટ, બોટાદ, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે હળકો કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 18 અને 19 માર્ચ દરમિયાન કમોસમી માવઠાની સાથે આ જિલ્લાઓમાં 40-50 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકવાની સંભાવના હવામાન વિભાગે જણાવી છે.
20 માર્ચના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદ જિલ્લાઓના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળકો કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યમાં માવઠાની સ્થિતિને લઇને ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે.