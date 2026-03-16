LPG કટોકટી વચ્ચે મોટો નિર્ણય, PNG કનેક્શન પર ₹500 નું ડિસ્કાઉન્ટ

દેશમાં એલપિજિ સપ્લાયને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. લોકોને વૈકલ્પિક ઊર્જા સ્ત્રોત તરફ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે હવે પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ એટલે કે PNG કનેક્શન પર ₹500 સુધીની છૂટ આપવામાં આવશે. આ પહેલનો મુખ્ય હેતુ ઘરગથ્થુ વપરાશમાં એલપિજિ પરનો દબાણ ઘટાડવો અને શહેરોમાં વધુ લોકોને ગેસ પાઇપલાઇન સાથે જોડવાનું છે.
આ યોજના હેઠળ Indraprastha Gas Limitedએ PNG કનેક્શન લેવા પર ₹500ની છૂટ આપવાની જાહેરાત કરી છે. શહેર ગેસ વિતરણ ક્ષેત્રમાં કામ કરતી કંપનીઓ લોકોમાં PNG કનેક્શન પ્રત્યે રસ વધારવા માટે અભિયાન ચલાવી રહી છે. આ પગલાં પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે ઘરેલું રસોઈ માટે એલપિજિ સિલિન્ડર પરની નિર્ભરતા થોડે ઘટાડવામાં આવે.
આ પહેલમાં અન્ય કંપનીઓ પણ જોડાઈ રહી છે. Mahanagar Gas Limited, GAIL અને Bharat Petroleum જેવી કંપનીઓ પણ લોકોમાં PNG કનેક્શન વધારવા માટે સમાન પ્રકારની પહેલ શરૂ કરી રહી છે. સરકાર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર બંનેનો વિશ્વાસ છે કે આ પગલાંથી ગેસ સપ્લાય સિસ્ટમ વધુ સંતુલિત બની શકે છે.
Ministry of Petroleum and Natural Gasએ જણાવ્યું છે કે હાલ દેશમાં એલપિજિનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે, છતાં સપ્લાય મેનેજમેન્ટ એક પડકારરૂપ સ્થિતિમાં છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધી કોઈપણ વિતરક દ્વારા એલપિજિ સંપૂર્ણપણે ખૂટી ગયાની માહિતી આપવામાં આવી નથી, પરંતુ માંગમાં વધારો થતાં વિતરણ વ્યવસ્થાને વધુ સજાગ રાખવાની જરૂર છે.
મંત્રાલય સાથે સંકળાયેલી અધિકારી Sujata Sharmaએ જણાવ્યું હતું કે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં કોમર્શિયલ એલપિજિ સિલિન્ડરના વિતરણને પ્રાથમિકતા આપવાનો નિર્ણય રાજ્યો પર છોડી દેવામાં આવ્યો છે. LPG Control Order લાગુ થયા પછી ઘરેલું એલપિજિ ઉત્પાદન લગભગ 36 ટકા સુધી વધ્યું હોવાનું પણ જણાવાયું છે.
સરકાર દ્વારા લોકોને અનાવશ્યક રીતે પેનિક બુકિંગ ન કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. ગેસ કંપનીઓનું કહેવું છે કે અફવાઓના કારણે ઘણીવાર લોકો એકસાથે સિલિન્ડર બુકિંગ કરવા લાગે છે, જેના કારણે સપ્લાય ચેન પર વધારાનો દબાણ સર્જાય છે.
આ દરમિયાન Oil Marketing Companiesએ એલપિજિની જથ્થાબંધ ખરીદી અને બ્લેક માર્કેટિંગ સામે ખાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. દેશભરમાં અનેક ગેસ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર અને રિટેલ આઉટલેટ્સ પર અચાનક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે જેથી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ રાખી શકાય.
15 માર્ચ 2026ના રોજ દેશભરમાં 1100થી વધુ ગેસ આઉટલેટ્સ પર અચાનક નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહીનો હેતુ ગેસ સપ્લાય વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા જાળવવાનો અને ગેરરીતિઓ સામે કડક પગલાં લેવાનો છે. અનેક રાજ્યોમાં એલપિજિની સ્થિતિની સમીક્ષા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકઓ પણ યોજાઈ હતી.
ઘણા રાજ્યોમાં કંટ્રોલ રૂમ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે જેથી ગેસ સપ્લાય સંબંધિત ફરિયાદો અને માહિતીનું સંચાલન ઝડપથી થઈ શકે. આ સાથે જ ડિલિવરી કોડ સિસ્ટમ દ્વારા સિલિન્ડર ડિલિવરી વધુ પારદર્શક બનાવવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
આ દરમિયાન સમુદ્રી માર્ગે પણ ઊર્જા પુરવઠા સંબંધિત સકારાત્મક સમાચાર સામે આવ્યા છે. Persian Gulfમાંથી રવાના થયેલું LPG કેરિયર જહાજ ‘Shivalik’ હવે Strait of Hormuz પાર કરીને ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં દેશના બંદરે પહોંચવાની શક્યતા છે.
તે ઉપરાંત ભારતીય ધ્વજ ધરાવતું ‘Jag Laadki’ નામનું જહાજ પણ સુરક્ષિત રીતે ભારત તરફ આવી રહ્યું છે. આ જહાજ લગભગ 81,000 ટન કાચું તેલ લઈને United Arab Emiratesમાંથી 14 માર્ચે રવાના થયું હતું અને ટૂંક સમયમાં Mundra Port પર પહોંચવાની શક્યતા છે.
આ તમામ વિકાસ વચ્ચે સરકારનું કહેવું છે કે હાલ દેશમાં ઊર્જા પુરવઠાની સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને રિફાઇનરીઓ તથા ગેસ સપ્લાય સિસ્ટમ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે. તેમ છતાં વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.