કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે પહેલી યાદી જાહેર કરી

Keralaમાં આવનારી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ચહલપહલ તેજ બની રહી છે. રાજ્યમાં મતદાનની તારીખ જાહેર થયા પછી રાજકીય પક્ષોએ પોતાની ચૂંટણી તૈયારીઓ વધુ ગતિમાન બનાવી છે. આ વચ્ચે Bharatiya Janata Partyએ 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં કુલ 47 ઉમેદવારોના નામ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ યાદી જાહેર થતાં રાજ્યની રાજનીતિમાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.
પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરાયેલી આ પ્રથમ યાદીમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ બેઠકો માટે ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીએ કેટલીક જગ્યાએ નવા ચહેરાઓને તક આપી છે, જ્યારે ઘણા અનુભવી નેતાઓ પર પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. રાજકીય નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ નિર્ણય પાર્ટીની વ્યૂહરચનાનો ભાગ છે જેથી રાજ્યમાં પોતાનું આધાર મજબૂત બનાવી શકાય.
પાર્ટીએ Kozhikode ઉત્તર વિધાનસભા બેઠક પરથી Navya Haridasને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. તેઓ પક્ષની સક્રિય અને જમીન સાથે જોડાયેલી નેતા તરીકે ઓળખાય છે. સ્થાનિક સ્તરે તેમની મજબૂત પકડ હોવાના કારણે પાર્ટીને આશા છે કે તેઓ આ બેઠક પર મજબૂત પડકાર ઉભો કરી શકશે.
તે ઉપરાંત George Kurianને Kanjirappally બેઠક પરથી ઉમેદવારી આપવામાં આવી છે. તેઓ એક જાણીતા વકીલ અને રાજકીય કાર્યકર તરીકે ઓળખાય છે. પાર્ટીએ તેમને આ બેઠક પર ઉતારી સ્થાનિક રાજકીય સમીકરણોમાં ફેરફાર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
આ યાદીમાં કેન્દ્રીય નેતા V. Muraleedharanને Kazhakkoottam બેઠક પરથી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે, જ્યારે રાજ્યના અધ્યક્ષ Rajeev Chandrasekharને Nemom બેઠક પરથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. આ બંને નેતાઓની ઉમેદવારી રાજ્યની રાજનીતિમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.