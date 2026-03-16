ગુજરાતની ઉમરેઠ બેઠક માટે પેટાચૂંટણીની તારીખ જાહેર

ગુજરાતની ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક માટે પેટાચૂંટણીને લઈને ચર્ચા તેજ બની છે. પેટાચૂંટણી માટેનું જાહેરનામું 30 માર્ચ, 2026 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવશે. ઉમેદવારીપત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખ 6 એપ્રિલ છે અને ચકાસણીની છેલ્લી તારીખ 7 એપ્રિલ છે. ઉમેદવારો 9 એપ્રિલ, 2026 સુધી પોતાના નામાંકન પાછા ખેંચી શકશે. પેટાચૂંટણી માટે મતદાન 23 એપ્રિલના રોજ યોજાવાનું છે, અને મતગણતરી 4 મે, 2026 ના રોજ થશે. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પ્રક્રિયા 6 મે, 2026 પહેલા પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે.
ગોવિંદભાઈના અવસાનથી ખાલી પડી ઉમરેઠ બેઠક
ગોવિંદભાઈ રાયજીભાઈ પરમારના અવસાનથી ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક ખાલી પડી હતી, જેના કારણે પેટાચૂંટણીની જરૂર પડી હતી. ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક આણંદ જિલ્લામાં આવે છે. ગયા અઠવાડિયે, માર્ચમાં, ગોવિંદભાઈ રાયજીભાઈ પરમારનું હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું હતું. તેઓ આશરે 74 વર્ષના હતા.
ગોવિંદભાઈની રાજકીય સફર
ઉમરેઠ અને આસપાસના વિસ્તારોના નેતાઓ, વહીવટી અધિકારીઓ અને સામાન્ય જનતાએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમને અંતિમ વિદાય આપી હતી. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા પણ તેમના પક્ષના નેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા પહોંચ્યા હતા. તેમણે 15મી ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉમરેઠ બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ગોવિંદભાઈ રાયજીભાઈ પરમારે ચિખોદરા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી પદ પણ સંભાળ્યું હતું.
ગોવિંદભાઈ 2022ની ચૂંટણીમાં જીત્યા હતા
ભાજપે 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ગોવિંદભાઈ રાયજીભાઈ પરમાર પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો અને તેઓ 26,717 મતોના માર્જિનથી જીત્યા હતા. તેઓ અગાઉ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની ટિકિટ પર જીત્યા હતા. ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક પર કુલ મતદારોની સંખ્યા 271,000 થી વધુ છે.