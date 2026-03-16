ધાર્મિક સ્વતંત્રતા પરના યુએસ રિપોર્ટ પર ભારતનો કડક જવાબ

India અને United States વચ્ચે ફરી એકવાર રાજનૈતિક ચર્ચા તેજ બની છે. ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સંબંધિત અમેરિકન રિપોર્ટને લઈને ભારતે સ્પષ્ટ અને કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ભારતીય સરકારે આ રિપોર્ટને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢતા જણાવ્યું છે કે તેમાં દેશનું પક્ષપાતપૂર્ણ અને ખોટું ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
ભારતના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા Randhir Jaiswalએ આ મુદ્દે મીડિયા દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબમાં જણાવ્યું કે સરકારએ United States Commission on International Religious Freedomની 2026ની વાર્ષિક રિપોર્ટ પર ધ્યાન આપ્યું છે, પરંતુ તેમાં ભારત વિશે કરાયેલા દાવાઓ સ્વીકાર્ય નથી. તેમના મુજબ આ રિપોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા ઘણા મુદ્દા તથ્યો પર આધારિત નથી.
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી United States Commission on International Religious Freedom સતત ભારતની એકતરફી અને વિકૃત છબી રજૂ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ રિપોર્ટોમાં ઘણીવાર વિવાદાસ્પદ સ્ત્રોતો અને વિચારધારાત્મક નેરેટિવ પર આધાર રાખવામાં આવે છે, જેના કારણે તેની વિશ્વસનીયતા પર સવાલ ઉભા થાય છે.
ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી વારંવારની ખોટી રજૂઆત માત્ર આ કમિશનની વિશ્વસનીયતાને નબળી બનાવે છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયનું કહેવું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કોઈ પણ દેશ વિશે ટિપ્પણી કરતી વખતે સંતુલિત અને તથ્યાધારિત અભિગમ જરૂરી છે.
પ્રવક્તા Randhir Jaiswalએ વધુમાં જણાવ્યું કે જો United States Commission on International Religious Freedom ખરેખર ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અંગે ચિંતિત હોય તો તેને United Statesમાં થતા કેટલાક ગંભીર મુદ્દાઓ પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. ખાસ કરીને છેલ્લા કેટલાક સમય દરમિયાન અમેરિકામાં હિંદુ મંદિરો પર થયેલા હુમલા અને તોડફોડની ઘટનાઓને ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના લોકો સામે વધતી અસહિષ્ણુતા અને ધમકીની ઘટનાઓ પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આવા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવાને બદલે ભારતને નિશાન બનાવતી ટીકા કરવી યોગ્ય નથી.
આ સમગ્ર વિવાદનું કારણ એ છે કે United States Commission on International Religious Freedomની તાજેતરની રિપોર્ટમાં કેટલાક વિવાદાસ્પદ સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટમાં અમેરિકન પ્રશાસનને સલાહ આપવામાં આવી છે કે Rashtriya Swayamsevak Sangh અને Research and Analysis Wing પર પ્રતિબંધ લગાવવાની શક્યતા પર વિચાર કરવો જોઈએ.
આ ભલામણોએ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે રાજનૈતિક ચર્ચાને વધુ ગરમ બનાવી દીધી છે. ભારતના ઘણા રાજકીય અને નીતિ વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે આ પ્રકારની ભલામણો આંતરિક બાબતોમાં દખલ જેવી લાગી શકે છે.
વિશેષજ્ઞોના મત અનુસાર Rashtriya Swayamsevak Sangh ભારતનું એક સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સંગઠન છે, જ્યારે Research and Analysis Wing દેશની મુખ્ય ગુપ્તચર એજન્સી છે. આ બંને સંસ્થાઓ અંગે વિદેશી કમિશન દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ પર ભારતે ગંભીર આપત્તિ વ્યક્ત કરી છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અને રાજનૈતિક સંબંધોની ચર્ચાને આગળ ધપાવી છે. ઘણા નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ મુદ્દે આગળ પણ બંને દેશો વચ્ચે રાજનૈતિક સંવાદ ચાલુ રહેશે.