બિહાર રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં NDAએ ક્લીન સ્વીપ કર્યું

Biharની રાજકીય પરિસ્થિતિમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર લાવનાર પરિણામ સામે આવ્યું છે. રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં National Democratic Allianceએ ઐતિહાસિક જીત મેળવી પાંચેય બેઠકો પોતાના ખાતામાં કરી લીધી છે. આ પરિણામે રાજ્યની રાજનીતિમાં નવી ચર્ચાઓ અને રાજકીય હલચલ તેજ બની ગઈ છે, કારણ કે આ જીતને ઘણા રાજકીય વિશ્લેષકો વ્યૂહાત્મક રાજકીય સફળતા તરીકે જોઈ રહ્યા છે.
રાજ્યસભાની પાંચમી બેઠક જીતવા માટે એનડીએને થોડા વધારાના મતની જરૂર હતી. પરંતુ મતદાન દરમિયાન વિરોધી ગઠબંધન એટલે કે Mahagathbandhanના ચાર ધારાસભ્યો ગેરહાજર રહેતા રાજકીય ગણિત સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. આ ગેરહાજરીના કારણે એનડીએને અપેક્ષા કરતાં વધુ સરળતા સાથે પાંચમી બેઠક જીતવાની તક મળી ગઈ.
વિરોધી ગઠબંધન માટે આ પરિણામ મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. માહિતી મુજબ ગેરહાજર રહેલા ધારાસભ્યોમાં Surendra Kushwaha, Manoj Vishwas, Manohar Singh અને Faizal Rahmanનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેય ધારાસભ્યો મતદાનમાં હાજર ન રહેતા ચૂંટણીનું સમીકરણ એનડીએના પક્ષમાં વળી ગયું.
વિરોધી ગઠબંધન તરફથી આ પરિણામને લઈને અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. Tejashwi Yadavના સમર્થકોએ આરોપ લગાવ્યો કે કેટલાક ધારાસભ્યો પર દબાણ અથવા પ્રલોભન આપવામાં આવ્યું હોઈ શકે છે. જોકે આ આરોપોને એનડીએના નેતાઓએ સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે.
આ ચૂંટણીમાં Nitish Kumarને પ્રથમ પ્રાથમિકતાના 44 મત મળ્યા હોવાનું જણાવાયું છે. ઉપરાંત Nitin Nabinને પણ 44 મત મળ્યા, જ્યારે Upendra Kushwahaને 42 અને Ramnath Thakurને પણ 42 મત મળ્યા. બીજી તરફ મહાગઠબંધનના ઉમેદવાર એડી સિંહને માત્ર 37 મત મળ્યા.
ચૂંટણી દરમિયાન એનડીએના નેતાઓએ દાવો કર્યો કે ગઠબંધનના તમામ ધારાસભ્યો એકજૂટ રહ્યા હતા. જેડીયુના વરિષ્ઠ નેતા Shravan Kumarએ જણાવ્યું હતું કે એનડીએના તમામ ધારાસભ્યોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો અને ગઠબંધનની એકતા સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી.
આ પરિણામ રાજ્યની રાજનીતિ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે લાંબા સમયથી Rashtriya Janata Dal અને Indian National Congress જેવા પક્ષો મહાગઠબંધનના માધ્યમથી એનડીએને ટક્કર આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ આ ચૂંટણીમાં તેમની વ્યૂહરચના અપેક્ષા મુજબ સફળ રહી નહોતી.
ચૂંટણી દરમિયાન એક વધુ રાજકીય નિવેદન ચર્ચામાં આવ્યું હતું. મोकામા વિસ્તારના ધારાસભ્ય Anant Singhએ મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે જો Nitish Kumar મુખ્યમંત્રી નહીં રહે તો તેઓ આગળની ચૂંટણી લડશે નહીં. તેમના નિવેદને રાજ્યની રાજકીય ચર્ચામાં વધુ ઉર્જા ભરી દીધી.
જાણકારી અનુસાર Anant Singh હાલમાં એક હત્યાના કેસમાં જેલમાં છે અને તેમને મતદાન માટે પરોલ પર આવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. તેમના નિવેદનને ઘણા રાજકીય વિશ્લેષકો ભવિષ્યની રાજકીય દિશા સાથે જોડીને જોઈ રહ્યા છે.
આ રીતે રાજ્યસભા ચૂંટણીના પરિણામે Biharની રાજકીય સ્થિતિમાં નવા સમીકરણો ઉભા કર્યા છે. એનડીએની આ જીત આગામી ચૂંટણી માટે રાજકીય દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ સંકેત આપી રહી છે.