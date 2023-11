વર્લ્ડકપ ફાઈનલ : અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભવ્ય તૈયારીઓ કરવામાં આવી

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાનારી 2023 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ દર્શકોને દાયકાઓ સુધી યાદ હશે? વિશ્વના સૌથી મોટા સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી આ મેચને રોમાંચક બનાવવા માટે ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન (GCA)એ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. ફાઈનલ મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને અન્ય સ્ટાફ સહિત લગભગ 1.40 લાખ લોકોની હાજરી હશે. એટલું જ નહીં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાના નાયબ વડાપ્રધાન રિચર્ડ માર્શલ પણ આ શાનદાર મેચ જોવા માટે હાજર રહેશે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન એર શો થશે અને એરફોર્સની સૂર્ય કિરણ ટીમ સ્ટેડિયમની ઉપરથી પસાર થશે. આ ઉપરાંત અંતમાં લેસર લાઈટ અને આતશબાજી સાથે નરેન્દ્ર મોદીના દર્શન એવા હશે કે પ્રેક્ષકો આનંદિત થઈ જશે, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આ ફાઈનલ મેચની આટલી ભવ્ય તૈયારીઓ શા માટે કરવામાં આવી રહી છે.

