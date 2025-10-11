જન્મદિવસ પર અમિતાભના ચાહકોને ઘરની બહાર ‘બચ્ચન બચ્ચન’ નારા લગાવ્યા

અમિતાભ બચ્ચનના જન્મદિવસ પર તેમના ઘરની બહાર ચાહકો એકઠા થયા હતા અને તેમને ખાસ રીતે જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
આજે અમિતાભ બચ્ચનનો 83મો જન્મદિવસ છે. તેમના નજીકના મિત્રો અને ચાહકો તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી વિવિધ રીતે કરી રહ્યા છે. ઘણા લોકો તેમને પોતાની રીતે શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, તેમના નજીકના મિત્રો તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા માટે તેમના ઘરે આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ચાહકો તેમના ઘરની બહાર એકઠા થયા હતા.
પોસ્ટર શુભેચ્છાઓ
અમિતાભ બચ્ચનના જન્મદિવસ નિમિત્તે તેમના ચાહકો તેમના ઘર, જલસાની બહાર તેમને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે એકઠા થયા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા એક વીડિયોમાં જલસાની બહાર ઘણા ચાહકો પોસ્ટરો દ્વારા અમિતાભને અભિનંદન આપતા જોવા મળે છે. ઘણા ચાહકોએ તો તેમના જેવા દેખાતા રૂપ પણ બનાવ્યા છે.
અમિતાભને આશીર્વાદ આપતો એક ચાહક
અમિતાભ બચ્ચનના એક ચાહકે કહ્યું, “ગુરુદેવ, તમને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ. તમે સ્વસ્થ રહો, ખુશ રહો, અને અમને તમારા આશીર્વાદ મળતા રહે.” બિગ બીના અન્ય એક ચાહકે તેમના જન્મદિવસ પર કહ્યું, “આજે સદીના મેગાસ્ટારનો જન્મદિવસ છે. અમારા માટે, દિવાળી અને હોળી છે. અમે દર વર્ષે 11 ઓક્ટોબરની આતુરતાથી રાહ જોઈએ છીએ. તેઓ હંમેશા સ્વસ્થ રહે.”
અમિતાભ બચ્ચનના ચાહકો રસ્તાના પર તેમનો જન્મદિવસ ઉજવતા જોવા મળ્યા હતાં. અડધી રાતથી જ તેમના ઘરની બહાર ચાહકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે અમિતાભ બચ્ચનના ઘરની બહાર ઘણા ચાહકો તેમને અભિનંદન આપવા માટે ભેગા થયા હતા. આ પ્રસંગે બે ચાહકો નાચતા અને ગાતા જોવા મળ્યા હતા. તેમાંથી એકે અમિતાભ બચ્ચનનો પોશાક પહેર્યો હતો. બંને અમિતાભના ગીત “ખૈકે પાન બનારસ વાલા” પર નાચતા હતા. ઘણા ચાહકોએ અમિતાભને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને વીડિયો પર હાર્ટ ઇમોજી સાથે ટિપ્પણી કરી હતી.
દીકરી અને પૌત્રીએ અભિનંદન પાઠવ્યા
ઈન્સ્ટાગ્રામ પર બીજો વીડિયો વાયરલ થયો છે. તેમાં અમિતાભ બચ્ચનના ઘરેથી એક લક્ઝરી કાર નીકળતી જોઈ શકાય છે. અમિતાભ બચ્ચનની દીકરી શ્વેતા બચ્ચન નંદા અને પૌત્રી નવ્યા નવેલી નંદા કારમાં જોવા મળે છે. એવું કહેવાય છે કે આ બંને અમિતાભ બચ્ચનના ઘરે તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવવા આવ્યા હતા.