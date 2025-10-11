પાકિસ્તાનમાં પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર પર હુમલો, 6 આતંકવાદીઓ સહિત 13 લોકોના મોત

ઉત્તરપશ્ચિમ પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં એક પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર પર એક મોટો આત્મઘાતી હુમલો થયો છે. પાંચ કલાક ચાલેલી આ અથડામણમાં છ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હોવાના અહેવાલ છે, જેમાં સાત પોલીસકર્મીઓ પણ માર્યા ગયા છે.
ઉત્તરપશ્ચિમ પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં એક પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર પર એક મોટો આત્મઘાતી હુમલો થયો છે. પાકિસ્તાનનો દાવો છે કે તે એક આતંકવાદી હુમલો હતો. હુમલા પછી પાંચ કલાક ચાલેલી એન્કાઉન્ટરમાં છ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. પાકિસ્તાની પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલા દરમિયાન સાત પોલીસકર્મીઓ પણ માર્યા ગયા.
ડેરા ઇસ્માઇલ ખાન જિલ્લામાં હુમલો
આ હુમલો ડેરા ઇસ્માઇલ ખાન જિલ્લામાં રત્તા કુલાચી પોલીસ તાલીમ શાળામાં થયો હતો. પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી જવાબી કાર્યવાહીમાં શરૂઆતમાં ત્રણ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા, જ્યારે અન્ય ઘણા લોકો પરિસરમાં છુપાયા હતા. શુક્રવારે મોડી રાત્રે આતંકવાદીઓને ખદેડવા માટે શરૂ કરાયેલા ઓપરેશન દરમિયાન વધુ ત્રણ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા, જેમાં છ પોલીસ કર્મચારીઓ માર્યા ગયા હતા. અગાઉ, એક પોલીસ અધિકારી માર્યા ગયાના અહેવાલ હતા. આ હુમલામાં માર્યા ગયેલા સુરક્ષા કર્મચારીઓની કુલ સંખ્યા સાત થઈ ગઈ છે, જ્યારે 13 ઘાયલ થયા છે.
કમાન્ડોએ આતંકવાદીઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી
પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હુમલા બાદ તમામ તાલીમાર્થી ભરતીઓ અને સ્ટાફને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ આતંકવાદીઓ સામે સફાઈ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં SSG કમાન્ડો, અલ-બુર્ક ફોર્સ, એલીટ ફોર્સ અને પોલીસ કર્મચારીઓનો સમાવેશ થતો હતો. શુક્રવારે મોડી રાત્રે આતંકવાદીઓએ વિસ્ફોટકોથી ભરેલી ટ્રક પોલીસ તાલીમ શાળાના મુખ્ય દરવાજા સાથે અથડાવી હતી, જેના કારણે એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટ પછી તરત જ વિવિધ ગણવેશ પહેરેલા આતંકવાદીઓએ પરિસરમાં પ્રવેશ કર્યો અને આડેધડ ગોળીબાર શરૂ કર્યો, જેના કારણે પોલીસ કર્મચારીઓએ વળતો જવાબ આપ્યો અને હુમલાખોરોને ઘેરી લીધા. ગોળીબાર દરમિયાન આતંકવાદીઓએ ગ્રેનેડ ફેંકવાનું ચાલુ રાખ્યું.
ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા.
જિલ્લા પોલીસ અધિકારી (DPO) ડેરા ઇસ્માઇલ ખાન સાહિબજાદા સજ્જાદ અહેમદ અને પ્રાદેશિક પોલીસ અધિકારી (RPO) સૈયદ અશફાક અનવરે ઘટનાસ્થળે જાતે કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું. પાંચ કલાક ચાલેલી એન્કાઉન્ટર બાદ છ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. સુરક્ષા દળોએ તેમની પાસેથી આત્મઘાતી વેસ્ટ, વિસ્ફોટકો, ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ હથિયારો અને દારૂગોળો જપ્ત કર્યો. તેર ઘાયલ પોલીસકર્મીઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા. DPOના જણાવ્યા અનુસાર હુમલા સમયે તાલીમ શાળામાં આશરે 200 તાલીમાર્થીઓ, પ્રશિક્ષકો અને સ્ટાફ હાજર હતા અને તેમને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ખૈબર પખ્તુનખ્વાના પોલીસ મહાનિરીક્ષક ઝુલ્ફીકાર હમીદે સફળ કામગીરી માટે RPO અને DPOના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી. તેમણે માર્યા ગયેલા પોલીસકર્મીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને કામગીરીમાં ભાગ લેનારા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી.