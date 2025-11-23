ફ્રાન્સે ભારત વિશે ખોટા દાવા કરવા બદલ પાકિસ્તાનનો પર્દાફાશ કર્યો

ફ્રેન્ચ નૌકાદળે રવિવારે પાકિસ્તાની મીડિયા દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા કે મે 2025 ના સંઘર્ષ દરમિયાન એક ફ્રેન્ચ કમાન્ડરે પાકિસ્તાનની હવાઈ શ્રેષ્ઠતાની પુષ્ટિ કરી હતી અને રાફેલ જેટ ગુમાવવાની જાણ કરી હતી. ફ્રેન્ચ નૌકાદળે આ અહેવાલોને ખોટી માહિતી ગણાવી હતી અને જીઓ ટીવી દ્વારા પ્રકાશિત લેખને ભ્રામક ગણાવ્યો હતો.

ખરેખર, પાકિસ્તાનના જીઓ ટીવીએ એક લેખ પ્રકાશિત કર્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ફ્રેન્ચ કમાન્ડર કેપ્ટન જેક્સ લૌનેએ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનની હવાઈ શ્રેષ્ઠતાની પુષ્ટિ કરી હતી. લેખમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પાકિસ્તાની વાયુસેના “વધુ સારી રીતે તૈયાર” હતી અને રાફેલ ફાઇટરને ચીની J-10C ફાઇટરની ટેકનિકલ શ્રેષ્ઠતાને કારણે તોડી પાડવામાં આવ્યું ન હતું.

ફ્રેન્ચ નૌકાદળે હવે પાકિસ્તાનના જૂઠાણાનો પર્દાફાશ કર્યો છે, પાકિસ્તાનના દાવાને ખોટા સમાચાર ગણાવતા કહ્યું છે કે, આ નિવેદનો કેપ્ટન લૌનેના આભારી છે, જેમણે કોઈપણ પ્રકાશન માટે પોતાની સંમતિ આપી ન હતી. લેખમાં ઘોર ખોટી અને ભ્રામક માહિતી છે. આ ઘટનાક્રમે સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી ચર્ચા જગાવી છે, જ્યાં ઘણા લોકોએ તેને પાકિસ્તાની મીડિયામાં ભારત વિરોધી પ્રચાર ગણાવ્યો છે.

અમિત માલવિયાએ નિશાન સાધ્યું

ભાજપ નેતા અમિત માલવિયાએ આ ઘટનાને પાકિસ્તાનની ભયાવહ ખોટી માહિતી ફેલાવવાની મશીનરીનો પુરાવો ગણાવ્યો. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું, “ફ્રેન્ચ નૌકાદળે પાકિસ્તાનના જિયો ટીવી અને તેના સંવાદદાતા હામિદ મીર પર ખોટી માહિતી ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમના અહેવાલમાં, હામિદ મીરે રાફેલ અને મે મહિનાના કહેવાતા સંઘર્ષ વિશે એ જ જૂના, બનાવટી દાવા કર્યા હતા, અને હવે તે જાહેરમાં ખુલ્લા પડી ગયા છે. જ્યારે સત્તાવાર સંસ્થાઓ તેમના પ્રચારને ખોટો સાબિત કરવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તમે જાણો છો કે પાકિસ્તાનની ખોટી માહિતી ફેલાવવાની મશીનરી કેટલી ભયાવહ બની ગઈ છે.”

ઘણા અન્ય લોકોએ પણ પાકિસ્તાની મીડિયાની ટીકા કરી, આરોપ લગાવ્યો કે તેનો ભારત વિરુદ્ધ ખોટી માહિતી ફેલાવવાનો અને પાયાવિહોણા દાવા કરવાનો ઇતિહાસ છે. એક ભૂતપૂર્વ વપરાશકર્તા, જે અર્ઘા નામથી ઓળખાય છે, તેણે કહ્યું, “પાકિસ્તાનનું સમગ્ર અસ્તિત્વ તેમના પશ્ચિમી માસ્ટરો તરફથી માન્યતા પર આધારિત છે.”

ઓપરેશન સિંદૂરમાં પાકિસ્તાનને ભારે નુકસાન થયું

એ નોંધવું જોઈએ કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં ભારતે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં આતંકવાદી છાવણીઓ પર હુમલો કર્યો, જેમાં ઘણા આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. દિવસો સુધી ચાલેલા સંઘર્ષમાં પાકિસ્તાની સેનાને ભારે નુકસાન થયું. આ પછી, ઇસ્લામાબાદની વિનંતી પર બંને પક્ષો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ પર સંમતિ સધાઈ.

