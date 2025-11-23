IND vs SA : ગુવાહાટી ટેસ્ટનો બીજો દિવસ સમાપ્ત, ભારત 9/0 પર

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની અંતિમ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. બીજા દિવસની રમત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બીજા દિવસ (23 નવેમ્બર) ના રોજ સ્ટમ્પ સમયે, ભારતે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં કોઈ નુકસાન વિના 9 રન બનાવ્યા હતા. યશસ્વી જયસ્વાલ 7 રને અણનમ હતા અને કેએલ રાહુલ 2 રને અણનમ હતા. ભારતની પહેલી ઇનિંગ 4.4 ઓવર સુધી રમાઈ છે. ભારત પોતાની પહેલી ઇનિંગના આધારે દક્ષિણ આફ્રિકાથી 480 રન પાછળ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 489 રન બનાવ્યા હતા. ભારતીય ટીમ કોલકાતા ટેસ્ટ 30 રને હારી ગઈ હતી. આ જીત દક્ષિણ આફ્રિકાને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ આપે છે. શ્રેણી ડ્રો કરવા માટે ટીમ ઇન્ડિયાએ આ મેચ જીતવી જ જોઈએ.

ગુવાહાટી ટેસ્ટનો પહેલો દિવસ ખૂબ જ રોમાંચક રહ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોએ રન બનાવ્યા, પરંતુ ભારતીય બોલરો પણ વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા. પ્રથમ દાવમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન: એડન માર્કરામ (38 રન), રાયન રિકેલ્ટન (35 રન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ (49 રન) અને કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા (41 રન) એ બેટિંગથી સારું પ્રદર્શન કર્યું. ભારતીય ટીમ માટે સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવે પ્રથમ દિવસે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, ત્રણ વિકેટ લીધી.

બીજા દિવસે, સેનુરન મુથુસામી અને કાયલ વેરેને દક્ષિણ આફ્રિકાના દાવને સ્થિર કર્યો. તેમણે સાતમી વિકેટ માટે 88 રનની ભાગીદારી કરી. આ ભાગીદારી રવિન્દ્ર જાડેજા દ્વારા તોડી હતી, જેમણે વેરેનેને આઉટ કર્યો હતો. વેરેને 122 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. વેરેને આઉટ થયા પછી, મુથુસામી અને માર્કો જેન્સેને જવાબદારી સંભાળી. સાથે મળીને, તેમણે આઠમી વિકેટ માટે 97 રનની ભાગીદારી કરી.

સેનુરન મુથુસામીએ 206 બોલમાં 109 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. મુથુસામીની આ પહેલી ટેસ્ટ સદી હતી. મુથુસામીના આઉટ થયા બાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ સિમોન હાર્મરને ગુમાવ્યો, પરંતુ માર્કો જાન્સને તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રાખી. જાન્સને 91 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. ભારત માટે કુલદીપ યાદવે ચાર વિકેટ લીધી.

ભારતીય ટીમે આ મેચ માટે તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે ફેરફાર કર્યા. શુભમન ગિલનું સ્થાન નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ લીધું, જ્યારે અક્ષર પટેલનું સ્થાન સાઈ સુદર્શને લીધું. બીજી તરફ, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે એક ફેરફાર કર્યો. તેણે કોર્બિન બોશને છોડી દીધો અને સ્પિનર ​​સેનુરન મુથુસામીને પ્લેઇંગ 11માં સામેલ કર્યો. આફ્રિકન ટીમે ત્રણ સ્પિનરો – કેશવ મહારાજ, સિમોન હાર્મર અને મુથુસામી સાથે મેચમાં પ્રવેશ કર્યો.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR