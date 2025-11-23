ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચેની વનડે સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણી પછી વનડે ક્રિકેટ રમવાનું છે. હવે આ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પસંદગી સમિતિની બેઠક ગુવાહાટીમાં બીજી ટેસ્ટના બીજા દિવસે થઈ હતી, જ્યાં કેએલ રાહુલને વનડે શ્રેણી માટે કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયરની ગેરહાજરી બાદ રાહુલને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. ટીમના કેપ્ટન ગિલને કોલકાતા ટેસ્ટમાં ઈજા થઈ હતી, જ્યારે ઉપ-કપ્તાન ઐયર ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર વનડે શ્રેણી દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા અને ત્યારથી તે મેદાનની બહાર છે.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia‘s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against South Africa announced.
More details ▶️https://t.co/0ETGclxAdL#INDvSA pic.twitter.com/3cXnesNiQ5
— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની શ્રેણી 30 નવેમ્બર, રવિવારથી રાંચીમાં શરૂ થશે. જોકે, રાહુલ આ વખતે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાહુલ બે વર્ષના અંતરાલ પછી ફરીથી આ ફોર્મેટમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. યોગાનુયોગ, તે 2023 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ પણ કરી રહ્યો હતો.
ટીમની વાત કરીએ તો, અપેક્ષા મુજબ, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જોકે, ટીમમાં અન્ય ચાર ખેલાડીઓ પાછા ફર્યા છે, જેમાંથી સૌથી નોંધપાત્ર સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા છે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ટીમનો ભાગ રહેલા જાડેજાને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો ન હતો, જેના કારણે તેની ODI કારકિર્દી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. જોકે, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે આ અટકળોને ફગાવી દીધી હતી અને કહ્યું હતું કે જાડેજા યોજનાનો ભાગ હતો.
ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા, ઋષભ પંત, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, રુતુરાજ ગાયકવાડ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ, ધ્રુવ જુરેલ અને અર્શદીપ સિંહ.