ટીમ ઈન્ડિયા છ મેચ માટે બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે, શેડ્યુલ જાહેર

જ્યારે KKR દ્વારા IPLમાં બાંગ્લાદેશના ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનની ખરીદી એક વિવાદાસ્પદ મુદ્દો બની રહી છે, ત્યારે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે કે ભારતીય ટીમ પણ બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લેશે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે 2 જાન્યુઆરીએ તેનું ક્રિકેટ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું, જે મુજબ ભારતીય ટીમ સપ્ટેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા બાંગ્લાદેશ સામે ત્રણ મેચની ODI અને T20 શ્રેણી રમશે.
ભારત-બાંગ્લાદેશ શ્રેણીનું શેડ્યુલ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે માહિતી આપી હતી કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ODI શ્રેણી 1, 3 અને 6 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યારે T20 શ્રેણી 9, 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. છેલ્લા એક વર્ષમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે પરિસ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે બગડી છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા સમાચાર આવ્યા છે, જેના કારણે વાતાવરણ ગરમાયું છે. આ સમયે આ શ્રેણીની જાહેરાત વધુ એક મોટો વિવાદ ઉભો કરી શકે છે.
The Bangladesh Cricket Board has announced the itinerary for the white-ball series against India
ODIs: September 1, 3, 6
T20Is: September 9, 12, 13 #2026CricketCalendar pic.twitter.com/CIDvTZo5eC
ભારતમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ વિરોધનો સામનો કરી રહ્યા છે
ભારતમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓનો નોંધપાત્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે IPL 2026 ની હરાજીમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ₹9.2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. IPL માટે અન્ય કોઈ બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટરની પસંદગી કરવામાં આવી નથી, પરંતુ મુસ્તફિઝુરને ખરીદ્યા પછી KKR ને નોંધપાત્ર વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ઘણા રાજકીય વ્યક્તિઓ શાહરૂખ ખાન વિરુદ્ધ ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. જોકે, BCCI એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ પર કોઈ પ્રતિબંધ રહેશે નહીં.
ભારત બાંગ્લાદેશમાં છેલ્લી શ્રેણી હારી ગયું
ભારતીય ટીમ છેલ્લે 2022-23 માં બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરી હતી, જ્યાં તેઓ ODI શ્રેણી હારી ગયા હતા. બાંગ્લાદેશે તે ODI શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી. જોકે, બાંગ્લાદેશની ધરતી પર ભારતનો રેકોર્ડ સારો છે. ભારતે બાંગ્લાદેશમાં તેની 25 મેચમાંથી 18 જીતી છે, છ હારી છે અને એક મેચ ડ્રો રહી છે.