ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. એક આશ્ચર્યજનક નિર્ણયમાં, પસંદગીકારોએ તિલક વર્મા અને રુતુરાજ ગાયકવાડને ટીમમાંથી બહાર કરી દીધા છે. મોટા સમાચાર એ છે કે શ્રેયસ ઐયર ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજ પણ પાછો ફર્યો છે. શુભમન ગિલ કેપ્ટન રહેશે, અને નીતિશ રેડ્ડીનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
🚨 News 🚨
India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced.
Details ▶️ https://t.co/Qpn22XBAPq#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/8Qp2WXPS5P
— BCCI (@BCCI) January 3, 2026
શ્રેયસ ઐયર અંગે મોટો નિર્ણય
શ્રેયસ ઐયર ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ODI શ્રેણી દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તે બે મહિનાથી રમતથી બહાર છે. જોકે, છેલ્લા 10 દિવસમાં, તેણે BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં તેની ફિટનેસ પાછી મેળવી લીધી છે. ઐયરને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જો તે 6 જાન્યુઆરીએ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ નહીં થાય, તો તે ટીમની બહાર થઈ શકે છે.
ગાયકવાડને બહાર કરવામાં આવ્યો
શ્રેયસ ઐયરની વાપસીનો અર્થ એ છે કે ગાયકવાડને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ખેલાડીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. તેણે નંબર 4 પર બેટિંગ કરીને સદી ફટકારી હતી. ગાયકવાડ થોડો કમનસીબ હતો, તેની સદી પછી તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ ટીમમાં ત્રણ ઓલરાઉન્ડર, ચાર ફાસ્ટ બોલર, બે વિકેટકીપર અને છ બેટ્સમેનનો સમાવેશ કર્યો છે.
ભારતની ODI ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ, શ્રેયસ ઐયર, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રખ્યાત કૃષ્ણ, કુલદીપ યાદવ, ઋષભ પંત, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ અને યશસ્વી જયસ્વાલ.
IND vs NZ: ODI શ્રેણીનું ટાઈમટેબલ
- 11 જાન્યુઆરી: પ્રથમ ODI, વડોદરા
- 14 જાન્યુઆરી: બીજી ODI, રાજકોટ
- 18 જાન્યુઆરી: ત્રીજી ODI, ઇન્દોર