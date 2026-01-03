IPL 2026 : KKR એ મુસ્તફિઝુર રહેમાનને બહાર કર્યો

મુસ્તફિઝુર રહેમાનને KKR એ IPL 2026 ની હરાજીમાં ₹9.2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. હવે, KKR એ BCCI ના આદેશને અનુસરીને તેને રિલીઝ કર્યો છે. BCCI ના નિર્ણયને અનુસરીને, KKR એ જાહેરાત કરી કે તેમણે મુસ્તફિઝુર રહેમાનને KKR ટીમમાંથી રિલીઝ કર્યો છે. KKR એ એમ પણ જણાવ્યું કે BCCI એ તેમને રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડી પસંદ કરવાની પરવાનગી આપી છે.
KKR એ મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ટીમમાંથી રિલીઝ કર્યો છે, પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ છે કે કયો ખેલાડી તેમનો સ્થાન લઈ શકે છે. IPL હરાજીમાં કેટલાક મોટા નામ વેચાયા ન હતા, અને હવે, રહેમાનને બાકાત રાખવાથી, તેમને તક મળી શકે છે. ચાલો તમને તે પાંચ બોલરોના નામ જણાવીએ જેમની પાસે IPL 2026 માં મુસ્તફિઝુર રહેમાનની જગ્યાએ KKR માં જોડાવાની સંભાવના છે.