અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયાના લગ્નની તારીખ કન્ફર્મ થઈ ગઈ

IPL 2026 પહેલા સચિન તેંડુલકરના ઘરે લગ્નની શહેણાઈ વાગશે. એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરના લગ્નની તારીખ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે. અર્જુન માર્ચમાં તેની મંગેતર સાનિયા ચાંડોક સાથે લગ્ન કરશે. ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં આ દંપતીએ એક ખાનગી સમારોહમાં સગાઈ કરી હતી. પસંદગીના ક્રિકેટ હસ્તીઓ લગ્નમાં હાજરી આપશે. બંને પરિવારોએ ખાસ મહેમાનોને આમંત્રણ આપવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ઓલરાઉન્ડર અર્જુન ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની આગામી સીઝન માટે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) નો ભાગ છે. હરાજી પહેલા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) દ્વારા તેને LSG માં વેચવામાં આવ્યો હતો.
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે લગ્નની વિધિ 3 માર્ચ, 2026 ના રોજ મુંબઈમાં શરૂ થશે. 26 વર્ષીય અર્જુન અને સાનિયા 5 માર્ચે લગ્ન કરશે. સમારોહમાં નજીકના મિત્રો અને પરિવારજનો હાજરી આપશે. નોંધનીય છે કે તેંડુલકર પરિવારે ઘણા દિવસો સુધી અર્જુનની સગાઈ ગુપ્ત રાખી હતી. સચિને રેડિટ પર AMA (Ask Me Anything) સત્રમાં સગાઈની પુષ્ટિ કરી. જ્યારે એક ચાહકે સચિનને પૂછ્યું કે શું અર્જુન ખરેખર સગાઈ કરી ચૂક્યો છે, ત્યારે દિગ્ગજ બેટ્સમેનએ જવાબ આપ્યો, “હા, તેની સગાઈ થઈ ગઈ છે અને અમે બધા તેના જીવનના નવા પ્રવાસ માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ.”
સાનિયા ચાંડોક પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ રવિ ઘાઈની પૌત્રી છે. તેમનો પરિવાર ગ્રેવિસ ગ્રુપ ચલાવે છે, જે ભારતમાં ફૂડ અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રે એક મુખ્ય ખેલાડી છે. ઘાઈ પરિવાર ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ હોટેલ અને લોકપ્રિય આઈસ્ક્રીમ બ્રાન્ડ બ્રુકલિન ક્રીમરીનો માલિક છે. ગ્રેવિસ ગ્રુપ ભારતમાં બાસ્કિન-રોબિન્સનું પણ સંચાલન કરે છે. સાનિયા લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાં બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં ડિગ્રી ધરાવે છે. તે લાઈમલાઇટથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે. સાનિયા મિસ્ટર પૉઝ પેટ સ્પા એન્ડ સ્ટોર LLPમાં ડિરેક્ટર અને ભાગીદાર છે. આ પાલતુ ખોરાક કંપની 2022 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. મુંબઈમાં તેના બે આઉટલેટ છે.