અનંત અંબાણી અને રાધિકાનો જોરદાર ડાન્સ, મિત્રના લગ્નમાં દેખાયા મસ્તીના અંદાજમાં

રાધિકા મર્ચન્ટ અને અનંત અંબાણીનો તાજેતરનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તેઓ એકસાથે ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે. બંને વચ્ચેની કેમેસ્ટ્રી સ્પષ્ટ છે. આ વીડિયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

તાજેતરમાં, રાધિકા મર્ચન્ટ અને અનંત અંબાણીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. વીડિયોમાં આ પ્રખ્યાત કપલ ​​એક નજીકના મિત્રના લગ્ન સમારોહમાં પૂરા ઉત્સાહ સાથે નાચતા જોવા મળે છે. વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે ઉત્સવપૂર્ણ હતું અને પ્રખ્યાત ગાયક મીકા સિંહ લાઈવ પર્ફોર્મ કરી રહ્યા હતા, જેનાથી કાર્યક્રમનો ઉત્સાહ વધ્યો હતો. આ ક્લિપ અંબાણી પરિવારના ફેન પેજ અને વાયરલ ભાયાણી દ્વારા શેર કરવામાં આવી હતી. વીડિયો જોયા પછી બંનેના ચાહકો તેમને આ રીતે સાથે જોઈને તેમની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

અનંત અને રાધિકા તેમના મિત્રના લગ્ન સમારોહમાં મીકા સિંહના લાઈવ પરફોર્મન્સ પર ડાન્સ કરી રહ્યા હતા. વિડિયોમાં, બંને ખૂબ જ ખુશ, હળવા અને મસ્તીભર્યા અંદાજમાં દેખાયા. તેઓ જાનૈયાઓ સાથે સ્ટેપ-અપ ડાન્સ કરી રહ્યા હતા અને વાતાવરણનો આનંદ માણી રહ્યા હોય તેવું લાગતું હતું. તેમના સ્મિત અને ઉર્જા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તેઓ ખાસ પ્રસંગનો આનંદ માણી રહ્યા હતા. અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના જે મિત્રો લગ્ન કરી રહ્યા છે તેમના નામ યશ અને આહાના છે.

 

લોકોએ આ દંપતીની પ્રશંસા કરી

સમારંભમાં, આ દંપતીએ અદભુત પરંપરાગત પોશાક પહેર્યો હતો, જેણે તેમના વ્યક્તિત્વ અને શૈલીને વધુ નિખાર આપ્યો હતો. તેઓ સામાન્ય VIP-શૈલીના સમારંભ કરતાં સામાન્ય મહેમાનોની જેમ ઉજવણી કરતા ભીડ સાથે ભળી ગયા હતા. તેમનો ઉત્સાહભર્યો ડાન્સ અને મિત્રો સાથેનો ગાઢ સંબંધ વિડિઓમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. આ જ કારણ છે કે ક્લિપ ઝડપથી ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ ગઈ અને ઘણા લોકો દ્વારા તેને પસંદ કરવામાં આવી. એક નેટીઝને વિડિઓ પર ટિપ્પણી કરતા લખ્યું, “તેઓ ખૂબ જ સરળ છે, કોઈ શોમેનશીપ નથી.” બીજાએ ટિપ્પણી કરી, “તેમનો ખૂબ જ સારો સંબંધ છે, અને તે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.” અન્ય એક યુઝરે લખ્યું, “તેઓ ખૂબ જ સુંદર લાગે છે.”

અનંત અંબાણી પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણીના સૌથી નાના પુત્ર છે, અને રાધિકા મર્ચન્ટ ઉદ્યોગપતિ વિરેન મર્ચન્ટ અને શૈલા મર્ચન્ટની પુત્રી છે, અને અંબાણી પરિવારની નાની પુત્રવધૂ છે. તે બંને વારંવાર હેડલાઇન્સમાં રહે છે. તેમની પ્રેમકથા હંમેશા લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. બાળપણના મિત્રો, તેઓ સૌપ્રથમ 2018 માં પ્રખ્યાત થયા જ્યારે તેમનો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. ત્યારથી, તેમના સંબંધોમાં લોકોનો રસ સતત વધતો ગયો. સમય જતાં તેમનો સંબંધ વધુ મજબૂત બન્યો, અને અંતે, 12 જુલાઈ, 2024 ના રોજ, તેઓ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા. તેમના ભવ્ય લગ્ન મુંબઈના બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સમાં જિયો વર્લ્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે થયા. સમારોહ અદભુત અને ભવ્ય હતો, જેમાં ભારત અને વિદેશની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી.

 

