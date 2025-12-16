IPL 2026: ₹215 કરોડમાં 77 ખેલાડીઓના ભાગ્ય ખુલ્યા

IPL 2026 મીની હરાજી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને બધી 10 ટીમોએ 25 ખેલાડીઓની પોતાની ટીમ પૂર્ણ કરી છે. ઘણી ટીમોએ સ્માર્ટ ખરીદી કરી, જ્યારે અન્ય ટીમોએ મોટા નામો પર ખૂબ ખર્ચ કર્યો. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) એ સૌથી વધુ ખર્ચ કર્યો, હરાજીના સૌથી મોંઘા ખેલાડીને ₹63.85 કરોડમાં ખરીદ્યો. દરમિયાન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) એ પણ તેમની ટીમ પૂર્ણ કરવા માટે ₹41 કરોડ ખર્ચ્યા. કુલ મળીને, 10 ટીમોએ ₹215.45 કરોડમાં 77 ખેલાડીઓ ખરીદ્યા.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ
ખરીદેલા ખેલાડીઓ: કેમેરોન ગ્રીન, ફિન એલન, મથિશા પથિરાણા, તેજસ્વી સિંહ, કાર્તિક ત્યાગી, પ્રશાંત સોલંકી, રાહુલ ત્રિપાઠી, ટિમ સીફર્ટ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, સાર્થક રંજન, દક્ષ કામરા, આકાશ દીપ, રચિન રવિન્દ્ર.
રિટેઈન: વરુણ ચક્રવર્તી, રિંકુ સિંહ, સુનીલ નારાયણ, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અજિંક્ય રહાણે, મનીષ પાંડે, રોવમેન પોવેલ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, વૈભવ અરોરા, ઉમરાન મલિક.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
ખરીદેલા ખેલાડીઓઃ અકેલ હોસીન, પ્રશાંત વીર, કાર્તિક શર્મા, મેથ્યુ શોર્ટ, અમન ખાન, સરફરાઝ ખાન, મેટ હેનરી, રાહુલ ચહર, જેક ફોક્સ.
રિટેઈન: એમએસ ધોની, રુતુરાજ ગાયકવાડ, આયુષ મ્હાત્રે, દેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ઉર્વીલ પટેલ, શિવમ દુબે, રામકૃષ્ણ ઘોષ, ખલીલ અહેમદ, મુકેશ ચૌધરી, નાથન એલિસ, અંશુલ કંબોજ, જેમી ઓવરટોન, ગુર્જપનીત સિંહ, નૂર અહેમદ, શ્રેયસ ગોપાલ અને સંજુ ગોપાલ ().
દિલ્હી રાજધાની
ખરીદેલા ખેલાડીઓઃ ડેવિડ મિલર, બેન ડકેટ, આકિબ નબી, પથુમ નિસાન્કા, લુંગી એનગિડી, સાહિર પારખ, પૃથ્વી શો અને કાયલ જેમિસન.
રિટેઈન: અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, કરુણ નાયર, સમીર રિઝવી, કેએલ રાહુલ, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, અભિષેક પોરેલ, આશુતોષ શર્મા, વિપ્રરાજ નિગમ, માધવ તિવારી, ત્રિપુર્ણ વિજય, અજય મંડલ, મુકેશ કુમાર, મિશેલ સ્ટાર્ક, ટી નટરાજન, દુષ્મન અને નિત્રમ ચૌધર (નિર્ધારિત).
ગુજરાત ટાઇટન્સ
ખરીદેલા ખેલાડીઓઃ અશોક શર્મા, જેસન હોલ્ડર, ટોમ બેન્ટન, લ્યુક વૂડ, પૃથ્વીરાજ યારા.
રિટેઈન: શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન, રાશિદ ખાન, કુમાર કુશાગરા, અનુજ રાવત, જોસ બટલર, નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ઈશાંત શર્મા, ગુરનુર સિંહ બ્રાર, સુનૈષ બ્રાર, મેન યારવ યારવ, કે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ
ખરીદેલા ખેલાડીઓઃ ક્વિન્ટન ડી કોક, ડેનિશ માલેવાર, અથર્વ અંકોલેકર, મોહમ્મદ ઈઝહર, મયંક રાવત.
રિટેઈન: રોહિત શર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રિત બુમરાહ, સૂર્યકુમાર યાદવ, રેયાન રિકી પોન્ટિંગ, તિલક વર્મા, રોબિન મિંગ્સ, મિશેલ સેન્ટનર, નમન ધીર, વિલ જેક્સ, કોર્બીન બોશ, રાજ અંગદ બાવા, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, દીપક ચહર, અલ્લાહ ગઝનફર, માર્કફર્ડ, માર્કફર્ડ, માર્કન અને મેયર.
પંજાબ કિંગ્સ
ખરીદેલા ખેલાડીઓઃ કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઈસ, વિશાલ નિષાદ, પ્રવીણ દુબે.
રિટેઈન: શ્રેયસ ઐયર, પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંઘ, અર્શદીપ સિંહ, નેહલ વાઢેરા, મુશિર ખાન, હરનૂર સિંહ, વિષ્ણુ વિનોદ, શશાંક સિંઘ, પાયલા અવિનાશ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, માર્કો યાનસન, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, સૂર્યાંશ શેડગે, મિશેલ ઓવેન, વિજાકુર, વિનશકુમાર, વિષ્ણુ. બાર્ટલેટ, લોકી ફર્ગ્યુસન, યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને હરપ્રીત બ્રાર.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ
ખરીદેલા ખેલાડીઓ: વાનિન્દુ હસરંગા, એનરિચ નોરખિયા, મુકુલ ચૌધરી, અક્ષત રઘુવંશી, નમન તિવારી અને જોશ ઈંગ્લિસ.
રિટેઈન: ઋષભ પંત, મિશેલ માર્શ, એડન માર્કરામ, મયંક યાદવ, અબ્દુલ સમદ, આયુષ બદોની, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકી, હિમ્મત સિંહ, નિકોલસ પૂરન, શાહબાઝ અહેમદ, અર્શિન કુલકર્ણી, મયંક યાદવ, અવેશ ખાન, મોહસીન ખાન, એમ સિદ્ધાર્થ, દિગ્વેદી મોહમ્મદ, અર્જુન, રાજકુમાર અને રાજકુમાર અર્જુન સિંહ તેંડુલકર (બંને વેપાર).
રાજસ્થાન રોયલ્સ
ખરીદેલા ખેલાડીઓ: રવિ બિશ્નોઈ, સુશાંત મિશ્રા, વિગ્નેશ પુથુર, યશ રાજ પુંજા, રવિ સિંહ, અમન રાવ, બ્રિજેશ શર્મા, કુલદીપ સેન અને એડમ મિલ્ને.
રિટેઈન: યશસ્વી જયસ્વાલ, રિયાન પરાગ, ધ્રુવ જુરેલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, જોફ્રા આર્ચર, નાન્દ્રે બર્ગર, યુદ્ધવીર સિંહ ચરક, ક્વેના મ્ફાકા, તુષાર દેશપાંડે, સંદીપ શર્મા, શુભમ દૂબે, શિમરોન હેટમાયર, લુહાન ડ્રિપ્રેટોરિયસ, ડોનોવન ફેર્રેરન, ત્રણ અને રૈરન વેપાર (ત્રણ).
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
ખરીદેલ: વેંકટેશ ઐયર, જેકબ ડફી, મંગેશ યાદવ, સાત્વિક દેસવાલ, જોર્ડન કોક્સ, કનિષ્ક ચૌહાણ, વિહાન મલ્હોત્રા, વિકી ઓસ્તવાલ.
રિટેઈન: વિરાટ કોહલી, રજત પાટીદાર, ફિલ સોલ્ટ, જોશ હેઝલવુડ, જીતેશ શર્મા, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, સુયશ શર્મા, રોમારીયો શેફર્ડ, ટિમ ડેવિડ, દેવદત્ત પડિકલ, જેકબ બેથેલ, સ્વપ્નિલ સિંહ, રસિક સલામ, યશ દયાલ, નુવાન સિંહ અને નુવાન સિંહ.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
ખરીદેલા ખેલાડીઓઃ શિવાંગ કુમાર, સલિલ અરોરા, પ્રફુલ હિંજે, ક્રેન્સ ફુલેત્રા, અમિત કુમાર, ઓમકાર તરમાલે, સાકિબ હુસૈન, શિવમ માવી, જેક એડવર્ડ્સ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન.
રિટેઈન: પેટ કમિન્સ, ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, હેનરિક ક્લાસેન, ઈશાન કિશન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિચંદ્રન અશ્વિન, કામિન્દુ મેન્ડિસ, હર્ષ દુબે, બ્રાઈડન કાર્સ, ઈશાન મલિંગા, હર્ષલ પટેલ, જયદેવ ઉનડકટ, જીશાન અંસારી અને અનિકેત વર્મા.