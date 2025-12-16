PM મોદીને ઇથોપિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન મળ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઇથોપિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન, “મહાન સન્માન નિશાન” એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. ઇથોપિયાના વડા પ્રધાન અબીય અહમદ અલી દ્વારા તેમને આ સન્માન અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, “મને ઇથોપિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન આપવામાં આવ્યું છે. વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન અને સમૃદ્ધ સભ્યતાઓમાંની એક દ્વારા સન્માનિત થવું મારા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે. હું બધા ભારતીયો વતી અત્યંત નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતા સાથે આ સન્માન સ્વીકારું છું. આ સન્માન અસંખ્ય ભારતીયોનું છે જેમણે આપણી ભાગીદારીને આકાર આપ્યો.” તેઓ ઇથોપિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન મેળવનારા પ્રથમ વિદેશી રાજ્ય વડા છે.
Held extensive discussions with PM Abiy Ahmed Ali. We have decided to elevate the India-Ethiopia ties to a Strategic Partnership. Gave three key suggestions to enhance bilateral ties:
Deepen relations in food security and health security. This includes cooperation in sustainable… pic.twitter.com/QACLRq21Dn
— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025
ઇથોપિયા પીએમ મોદીને સર્વોચ્ચ સન્માન આપનાર વિશ્વનો 28મો દેશ છે. પોતાના સંબોધનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે, જ્યારે સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન ગ્લોબલ સાઉથ પર કેન્દ્રિત છે, ત્યારે ઇથોપિયાની આત્મસન્માન, સ્વતંત્રતા અને આત્મસન્માનની લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા આપણા બધા માટે એક શક્તિશાળી પ્રેરણા છે. ભવિષ્ય દ્રષ્ટિ અને વિશ્વાસ પર આધારિત ભાગીદારીનું છે. બદલાતા વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરતા અને નવી શક્યતાઓ ઉભી કરતા ઇથોપિયા સાથે સહયોગ આગળ વધારવા માટે અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ.
Ethiopia: Prime Minister Narendra Modi says, “Today, being here among all of you on the great land of Ethiopia is a matter of great honour for me. I arrived in Ethiopia just this afternoon, and from the moment I set foot here, I felt an extraordinary sense of warmth and affection… pic.twitter.com/E3SPIY4HXa
— IANS (@ians_india) December 16, 2025
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇથોપિયાના પ્રધાનમંત્રી અબીય અહેમદ અલી સાથેની મુલાકાત દરમિયાન આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં ભારતના સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટોની શરૂઆતમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પર ઇથોપિયાના શોક અને આતંકવાદ સામેની અમારી લડાઈમાં તેના સમર્થનનું ખૂબ સન્માન કરે છે. બેઠક દરમિયાન, બંને દેશોએ રાજકીય, આર્થિક, સંરક્ષણ, વિકાસલક્ષી સહયોગ, વેપાર અને રોકાણ સહિત આઠ મુદ્દાઓ પર કરાર કર્યા.
Ethiopia: Prime Minister Narendra Modi says, “In this context, Ethiopia’s long-standing tradition of dignity, independence, and self-respect is a powerful inspiration for all of us. It is a matter of great fortune that, at this important moment in history, Ethiopia is under the… pic.twitter.com/Kn0qnp0jAY
— IANS (@ians_india) December 16, 2025
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, “મિત્ર દેશોનો ટેકો આતંકવાદ સામેની અમારી લડાઈમાં અમને મજબૂત બનાવે છે. અમે ઇથોપિયા સાથેના આ સહિયારા દ્રષ્ટિકોણ અને સહયોગની પ્રશંસા કરીએ છીએ.” તેમણે બંને દેશો વચ્ચે સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો. ભારત સાથેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, ઇથોપિયાના પ્રધાનમંત્રી અબીય અહેમદ અલીએ કહ્યું કે વર્તમાન સમયમાં સાર્વભૌમત્વ, આત્મનિર્ભરતા અને પરસ્પર સહયોગ પર આધારિત આધુનિક અને દૂરંદેશી ભાગીદારીને આકાર આપવાની જરૂર છે.