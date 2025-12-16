રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે મોટી જાહેરાત કરી

રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે મંગળવારે એક મોટી જાહેરાત કરી, જેમાં જણાવ્યું કે ભારત ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે પોતાની બોલી રજૂ કરશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે ભારત સરકાર 2029માં યુથ સમર ઓલિમ્પિક્સ અને 2036માં સમર ઓલિમ્પિક્સનું આયોજન કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. ઠાકુરે વધુમાં જણાવ્યું કે ભારત 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું પણ આયોજન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. રમતગમત મંત્રીએ દાવો કર્યો કે 2047 સુધીમાં, ભારત વિશ્વના ટોચના પાંચ મેડલ વિજેતાઓમાં સામેલ થશે.
અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું કે ભારત 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવાની તક મેળવવા માટે સખત પ્રયાસો કરશે. જો આવું થાય, તો તે રમતવીરોનું મનોબળ વધુ વધારશે. તેમણે મોદી સરકારની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે 2014 થી 2025 સુધી ભારતમાં યુવાનો માટે મોટા પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. પીએમ મોદીએ પહેલા દિવસથી જ કહ્યું હતું કે તેઓ રમતવીરો અને રમતગમતને કંઈ થવા દેશે નહીં.
અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે 2015 થી રાષ્ટ્રીય રમતો આઠ વર્ષ માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. મોદી સરકારે સતત ત્રણ રમતોનું આયોજન કર્યું. ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળ, નવી રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, અને નવા ખેલો ઇન્ડિયા કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા. લગભગ 1,100 ભૂતપૂર્વ રમતવીરોને કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ગ્વાલિયરમાં રમતગમત સંસ્થાને અપગ્રેડ કરવામાં આવી. ટાર્ગેટ ઓલિમ્પિક યોજના શરૂ કરવામાં આવી, જે હેઠળ સરકાર રમતવીરોની ભાગીદારી, રહેઠાણ, વિદેશ પ્રવાસ અને તાલીમના તમામ ખર્ચને આવરી લે છે. ખેલાડીઓને ₹6 લાખ સુધીની પોકેટ મની પણ આપવામાં આવે છે.