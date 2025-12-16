પ્રશાંત વીર IPLનો સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ખેલાડી બન્યો

પ્રશાંત વીર IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ખેલાડી બન્યો છે. તેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ₹14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. તેની ખરીદી માટે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે જોરદાર બોલી લગાવવાની લડાઈ જોવા મળી. પ્રશાંત ડાબા હાથે ઓફ સ્પિન બોલિંગ કરે છે. રવિન્દ્ર જાડેજાના રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથેના વેપાર પછી, CSK એ પ્રશાંતને નિશાન બનાવ્યો, જે ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટમાં ઉત્તર પ્રદેશ માટે રમે છે.

 

