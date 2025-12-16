કેમરુન ગ્રીન ₹25.20 કરોડ સાથે IPLનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બન્યો

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમરુન ગ્રીન મંગળવારના રોજ અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ માટે મીની ઓક્શનમાં પૈસાનો વરસાદ થયો. ગ્રીનને ત્રણ વખતના ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે ₹25.20 કરોડમાં ખરીદ્યો, જે IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બન્યો. ગ્રીને તેના દેશબંધુ મિશેલ સ્ટાર્કનો રેકોર્ડ તોડ્યો. ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર સ્ટાર્કને IPL 2024 ની હરાજીમાં KKR દ્વારા ₹24.75 કરોડમાં ખરીદ્યો. ઋષભ પંત (₹27 કરોડ) IPLનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી છે.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) એ કેમેરોન ગ્રીન માટે પ્રથમ બોલી ₹2 કરોડમાં લગાવી, જે ગ્રીનની બેઝ પ્રાઈઝ હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) એ પણ તેનું અનુકરણ કર્યું. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) એ પછી ₹2.8 કરોડની બોલી લગાવી. બોલી ઝડપથી 8 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ, જેના કારણે KKR અને રોયલ્સ વચ્ચે જોરદાર જંગ થયો.
રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમની બોલી વધારીને 11.8 કરોડ રૂપિયા કરી, જે તેમના કુલ બોલીના 80 ટકાથી વધુ હિસ્સો દર્શાવે છે. દરમિયાન, સૌથી મોટી બોલી ધરાવતા KKR એ બોલી વધારીને 12 કરોડ રૂપિયા કરી. રાજસ્થાને છેલ્લી ઘડીએ બોલી વધારીને 13.6 કરોડ રૂપિયા કરી, કદાચ તેઓ જાણતા હતા કે KKR ત્યાં અટકશે નહીં. આ પછી રાજસ્થાન બહાર નીકળવાની તૈયારીમાં હોય તેવું લાગતું હતું.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) 13.8 કરોડ રૂપિયાની બોલી સાથે મેદાનમાં ઉતરી. હવે સ્પર્ધા KKR અને CSK વચ્ચે હતી. બોલી ઝડપથી 16.2 કરોડ રૂપિયા સુધી વધી ગઈ, જેમાં CSK આગળ હતી. KKR એ ઝડપથી બોલી વધારીને 18.6 કરોડ રૂપિયા કરી, પરંતુ CSK એ વિલંબ કર્યા વિના બોલી વધારીને 18.6 કરોડ રૂપિયા કરી. પેડલ્સ એટલી ઝડપથી ઉપાડી રહ્યા હતા કે ટેબલ પરનો કેલ્ક્યુલેટર પણ પાછળ રહી ગયો. બોલી હવે ₹24 કરોડને વટાવી ગઈ હતી, પરંતુ CSK હજુ પણ પાછળ હટવા તૈયાર ન હતી. અંતે, KKR એ ₹25.2 કરોડની ઐતિહાસિક બોલી લગાવી. CSK એ હાર સ્વીકારી, અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે કેમેરોન ગ્રીનને હસ્તગત કરી.
કેમરુન ગ્રીને 2023 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) માટે IPL માં પ્રવેશ કર્યો. તેની પહેલી જ સીઝનમાં, તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 452 રન બનાવ્યા અને 6 વિકેટ લીધી. તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શને તેને લીગના સૌથી પ્રભાવશાળી યુવા ખેલાડીઓમાંનો એક બનાવ્યો. આ પછી, MI એ IPL 2024 પહેલા તેને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) માં ₹17.5 કરોડમાં વેચી દીધો. કેમેરોન ગ્રીને RCB માટે 255 રન બનાવ્યા અને બોલમાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું, 10 વિકેટ લીધી. જોકે, પીઠની ઈજાને કારણે તેને સર્જરી કરાવવી પડી, જેના કારણે કેમેરોન IPL 2025 મેગા ઓક્શનમાં ભાગ લઈ શક્યો નહીં. હવે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને IPL માં KKR માટે છલકાવવા માટે ઉત્સુક છે.