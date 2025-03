KKR vs RCB : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને હરાવ્યું

IPL 2025 માં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમે જીત સાથે શરૂઆત કરી છે. આરસીબીએ પહેલી જ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડમાં હરાવ્યું. ૨૨ માર્ચે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી શરૂઆતની મેચમાં, KKR એ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને ૨૦ ઓવરમાં ૧૭૫ રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. આરસીબીએ આ લક્ષ્યનો પીછો ફક્ત ૧૬.૨ ઓવરમાં કર્યો. બેંગલુરુએ 3 વર્ષ પછી કોલકાતા સામે જીત મેળવી છે. આ પહેલા, RCB એ 2022 સીઝનમાં KKR ને હરાવ્યું હતું. આ જોરદાર જીત સાથે, RCB એ પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું ખાતું પણ ખોલી નાખ્યું છે.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની આ મજબૂત જીતમાં ફિલ સોલ્ટ, વિરાટ કોહલી અને નવા કેપ્ટન રજતા પાટીદારે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ત્રણેય ખેલાડીઓએ પોતાની આક્રમક બેટિંગથી મેચને એકતરફી બનાવી દીધી. ૧૭૫ રનનો પીછો કરતા, સોલ્ટ અને કોહલીએ પ્રથમ ૬ ઓવરમાં ૮૦ રન બનાવ્યા. બંનેએ માત્ર ૮.૩ ઓવરમાં ૯૫ રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી નોંધાવી. જોકે, આ પછી બેંગલુરુએ આગામી 23 રન બનાવવામાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. સોલ્ટ ૧૮૦ ના સ્ટ્રાઇક રેટથી ૩૧ બોલમાં ૫૬ રન બનાવ્યા બાદ વરુણ ચક્રવર્તીનો શિકાર બન્યો. આ દરમિયાન તેણે ૯ ચોગ્ગા અને ૨ છગ્ગા ફટકાર્યા.

