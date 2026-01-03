વેનેઝુએલા પાસે વિશ્વનો સૌથી મોટો “ખજાનો” જેના પર ટ્રમ્પની નજર

જેનો ડર હતો તે આખરે બન્યું. અમેરિકાએ શનિવારે સવારે 2 વાગ્યે વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ પર હુમલો કર્યો. કારાકાસમાં ઓછામાં ઓછા સાત વિસ્ફોટો સાંભળવામાં આવ્યા. આ હુમલામાં સંરક્ષણ પ્રધાનના ઘર અને લશ્કરી થાણાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. વેનેઝુએલાની સરકારે આ હુમલાની સખત નિંદા કરી, તેને રાજકીય સ્વતંત્રતા ખતમ કરવાનું કાવતરું ગણાવ્યું. વેનેઝુએલામાં કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરવામાં આવી છે.
વેનેઝુએલાની સરકારે આ હુમલાની નિંદા કરતા કહ્યું કે, બોલિવેરિયન રિપબ્લિક ઓફ વેનેઝુએલા રાજધાની કારાકાસ અને મિરાન્ડા, અરાગુઆ અને લા ગુએરા રાજ્યોમાં નાગરિક અને લશ્કરી લક્ષ્યો પર થયેલા ગંભીર લશ્કરી હુમલાની નિંદા કરે છે. આ હુમલાનો હેતુ વેનેઝુએલાના વ્યૂહાત્મક સંસાધનો, ખાસ કરીને તેના તેલ અને ખનિજો કબજે કરવાનો અને દેશની રાજકીય સ્વતંત્રતાને બળજબરીથી સમાપ્ત કરવાનો છે.
ડ્રગ્સ પર તણાવ
તેમના સંદેશમાં, રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય પરિસ્થિતિઓમાં તમામ રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ યોજનાઓના કડક અમલીકરણનો આદેશ આપ્યો. તેમણે તમામ રાજ્યો અને મ્યુનિસિપાલિટીઝમાં વ્યાપક સંરક્ષણ માટે તાત્કાલિક કમાન્ડ અને ગવર્નિંગ બોડીઝ તૈનાત કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો.
અગાઉ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને વેનેઝુએલા વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હતો. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં ડ્રગ હેરફેર જૂથો પર કાર્યવાહી કરવાના બહાને વેનેઝુએલા ત્રણ યુદ્ધ જહાજો મોકલ્યા હતા. વેનેઝુએલા આનાથી ગુસ્સે થયું હતું, અને હવે તણાવ વધી ગયો છે. ગુરુવારે, બે વેનેઝુએલાના F-16 ફાઇટર જેટ યુએસ યુદ્ધ જહાજ પર ઉડાન ભરી હતી.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ માદુરો પર ડ્રગ કાર્ટેલ સાથે મળીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ડ્રગ્સની દાણચોરી કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. અમેરિકાએ માદુરોની ધરપકડ માટેનું ઇનામ બમણું કરીને $50 મિલિયન કર્યું. અમેરિકા ભારત સહિત વિશ્વભરના દેશોથી ગુસ્સે છે, જે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યા છે. ટ્રમ્પનો દાવો છે કે આ દેશો રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને યુક્રેનમાં યુદ્ધને વેગ આપી રહ્યા છે. ભલે વેનેઝુએલાને રશિયા સાથે કોઈ સંબંધ ન હોય, અહીં મુદ્દો હજુ પણ તેલનો છે.
વેનેઝુએલાની વાસ્તવિક ‘સંપત્તિ’
તેલ એ વેનેઝુએલાની સાચી તાકાત છે. દેશમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો તેલ ભંડાર છે. વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન રિવ્યૂ રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે વેનેઝુએલા ૩૦૩.૦૮ મિલિયન બેરલ તેલ સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. તેલ નિકાસમાંથી થતી આવક તેના અર્થતંત્રને બળ આપે છે. એક સમયે, દેશની આવકમાં તેલનો હિસ્સો ૯૦ ટકા જેટલો હતો. જોકે, કુદરતી ગેસ, સોનું, બોક્સાઈટ અને કોલસાની ખાણો પણ વેનેઝુએલાની સરકારની આવકમાં ફાળો આપે છે. પરંતુ તેલ આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. ઉત્પન્ન થતી આવકની તુલનામાં આ નજીવા છે.
વેનેઝુએલા વર્ષોથી કોફી, મકાઈ, ચોખા અને શેરડી જેવા પાકમાંથી પણ કમાણી કરી રહ્યું છે, પરંતુ આ પણ દેશના અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપતા નથી કારણ કે દેશ હંમેશા તેલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તેની નિકાસને પ્રાથમિકતા આપે છે. પરિણામે, જ્યારે તેલના ભાવ ઘટ્યા અથવા રાજકીય અસ્થિરતા આવી, ત્યારે અર્થતંત્રને સીધો ફટકો પડ્યો. ૨૦૧૩ પછી, વેનેઝુએલામાં ફુગાવો આસમાને પહોંચ્યો, બેરોજગારી વધી અને ખાદ્ય સંકટ પણ ઉભરી આવ્યું. વેનેઝુએલાએ આમાંથી શીખ્યા અને તેલ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવાનું ચાલુ રાખ્યું. સરકારે કૃષિ અને પર્યટન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું. ફેરફારો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેલ દેશની કરોડરજ્જુ રહે છે.
ટ્રમ્પ તેલ પર કેમ નજર રાખી રહ્યા છે?
અમેરિકાએ વારંવાર વેનેઝુએલામાં પોતાનો પ્રભાવ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યું છે. વેનેઝુએલાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હ્યુગો ચાવેઝથી લઈને વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો સુધી, કોઈએ પણ અમેરિકા તરફ મિત્રતાનો હાથ લંબાવ્યો નથી કે તેની સરમુખત્યારશાહી નીતિઓ સામે ઝૂક્યું નથી. ટ્રમ્પ માટે પણ આવું જ છે. આ જ કારણ છે કે અમેરિકા ત્યાં પોતાની દખલગીરી વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, ખાસ કરીને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનકાળમાં.
તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ટ્રમ્પે વેનેઝુએલા પર અનેક આર્થિક પ્રતિબંધો પણ લાદ્યા હતા. તેલ વેનેઝુએલાની કરોડરજ્જુ છે તે જાણીને, તેમણે રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો પર દબાણ લાવવા માટે તેલ પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. જ્યારે માદુરો તેમના દબાણ સામે ઝૂકવામાં નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે ટ્રમ્પે વેનેઝુએલા પર આક્રમણ કરીને સરકાર ઉથલાવી પાડવાની ધમકી પણ આપી હતી. આ છતાં, વેનેઝુએલા અવિશ્વસનીય રહ્યું. હવે, ટ્રમ્પની નજર વેનેઝુએલા પર છે. બંને દેશો દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં ફક્ત તણાવ વધારી રહ્યા છે.