6,6,6,6,6,4… હાર્દિક પંડ્યાએ ધૂમ મચાવી, જુઓ VIDEO

ભારતીય ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પોતાની હાજરી નોંધાવી. શનિવારે વડોદરા તરફથી વિદર્ભ સામે પંડ્યાએ ધમાકેદાર સદી ફટકારી. પંડ્યાએ ફક્ત 68 બોલમાં 8 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગા ફટકારીને સદી પૂરી કરી. આ પંડ્યાની કારકિર્દીની પહેલી લિસ્ટ એ સદી હતી.
રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, હાર્દિક પંડ્યાએ 92 બોલમાં કુલ 133 રન બનાવ્યા, જેમાં 11 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. હાર્દિકનો સ્ટ્રાઇક રેટ 144.56 હતો. એક સમયે હાર્દિકે 62 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ પછી તેણે ગિયર બદલ્યા. 39મી ઓવરમાં હાર્દિકે વિદર્ભના સ્પિન બોલર પાર્થ રેખાડેનો સામનો કર્યો. તેણે તે ઓવરમાં સતત પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા અને પછી છેલ્લા બોલ પર ચોગ્ગા મારીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી.
6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥
A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥
Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha…and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪
હાર્દિક પંડ્યા છેલ્લે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તાજેતરની T20 શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળ્યો હતો, ત્યારબાદ તેણે વિરામ લીધો હતો. વાપસી પર તેણે પોતાનું સંપૂર્ણ ફોર્મ દર્શાવ્યું. પંડ્યાએ 44 બોલમાં તેની અડધી સદી અને પછી માત્ર 24 બોલમાં તેની સદી પૂરી કરી.
હાર્દિક પંડ્યા હવે આ મહિને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં જોવા મળશે. આ શ્રેણી અને વિજય હજારે ટ્રોફી બંને ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટેની તેની તૈયારીઓના મહત્વપૂર્ણ ભાગો છે. નંબર 7 પર બેટિંગ કરતા, પંડ્યાની સદીએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે ફરી એકવાર મોટા મંચ પર શાનદાર પ્રદર્શન કરવા માટે તૈયાર છે.