IND vs SA : ટી20 સિરીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાયપુરમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી વનડે દરમિયાન, BCCI એ પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી. સૌથી નોંધપાત્ર ઉમેરો શુભમન ગિલ અને હાર્દિક પંડ્યાનું પુનરાગમન છે, જેઓ ઈજા પછી ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. ગિલને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ શ્રેણીમાં તેમની ભાગીદારી તેમની ફિટનેસ પર નિર્ભર રહેશે. જોકે, આ શ્રેણી માટે ટીમમાંથી બહાર કરાયેલા રિંકુ સિંહ અંગે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia‘s squad for the 5⃣-match T20I series against South Africa announced.
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બરના રોજ રાયપુરમાં T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયાની પસંદગી કરી. પસંદગી સમિતિની બેઠકમાં પાંચ મેચની શ્રેણી માટે ખેલાડીઓની પસંદગી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. પસંદગીકારો શુભમન ગિલની પસંદગી કરશે કે નહીં તેની રાહ જોવાઈ રહી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ગિલને ગરદનની ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ટેસ્ટ શ્રેણી અને પછી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ત્યારથી તે રિકવરી અને રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે.
પસંદગીકારોએ ગિલને ટીમમાં જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો હોવા છતાં, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેની રમતમાં વાપસી તેની ફિટનેસ પર નિર્ભર રહેશે. હાર્દિક પંડ્યા પણ બે મહિના પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં પરત ફરી રહ્યો છે. આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર છેલ્લે ફાઇનલ પહેલા એશિયા કપ 2025માં રમ્યો હતો. તે ત્યારથી ઈજાને કારણે બહાર હતો, પરંતુ તાજેતરમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પાછો ફર્યો, તેણે પોતાની ફિટનેસ સાબિત કરી.
રિંકુ અને રેડ્ડી બહાર
અજીત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિએ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર T20 શ્રેણી રમનાર ટીમને જાળવી રાખી છે. હાર્દિક પંડ્યામાં એકમાત્ર મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન રિંકુ સિંહને તેના માટે જગ્યા બનાવવા માટે પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે. રિંકુ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન T20 શ્રેણીની માત્ર એક મેચ રમ્યો હતો, પરંતુ વરસાદને કારણે તે મેચ રદ થઈ ગઈ હતી. તે પહેલા એશિયા કપમાં પણ તેણે માત્ર એક મેચ રમી હતી. એકંદરે, રિંકુને આ વર્ષે ફક્ત પાંચ ટી20 મેચમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેણે ફક્ત ત્રણ મેચમાં બેટિંગ કરી હતી. રિંકુ ઉપરાંત, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પણ પ્રવાસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
ટી20 શ્રેણી માટે જાહેર કરાયેલી ભારતીય ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ, શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા, સંજુ સેમસન, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા અને વોશિંગ્ટન સુંદર.