અપસેટ:ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 19 વર્ષ બાદ હરાવ્યું

નવી દિલ્હીઃ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શુક્રવારે મોટો અપસેટ જોવા મળ્યો છે. કોલંબોમાં રમાયેલી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 23 રને હરાવ્યું. ઝિમ્બાબ્વેએ 19 વર્ષ બાદ T20 ફોર્મેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે જીત મેળવી. આ પહેલા 2007ના ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં કેપટાઉનમાં ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું. બંને ટીમો સાત વર્ષ પછી T20માં આમનેસામને આવી. કુલ ચાર T20માં હવે બંને ટીમોની બે-બે જીત છે.
કોલંબોમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ પસંદ કરી. ઝિમ્બાબ્વેએ બ્રાયન બેનેટની અણનમ અર્ધસદીને આધારે બે વિકેટે 169 રન બનાવ્યા. એના જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 19.2 ઓવરમાં 146 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બ્લેસિંગ મુઝરબાની અને બ્રેડ ઇવન્સ ઘાતક સાબિત થયા હતા. મુઝરબાનીએ 4 અને ઇવન્સે ત્રણ વિકેટ લીધી. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે મેટ રેન્શોએ અર્ધસદી ફટકારી હતી અને અંત સુધી લડ્યો, પરંતુ ટીમને જીત અપાવી શક્યો નહીં.
ઇંગ્લિસ, ગ્રીન અને ડેવિડ નિષ્ફળ
ઓસ્ટ્રેલિયાનો ટોપ ઓર્ડર 4.3 ઓવરમાં 29 રને પેવેલિયનમાં ફર્યો હતો. જોશ ઇંગ્લિસ 8 રન બનાવી આઉટ થયો. કેમેરોન ગ્રીન અને ટિમ ડેવિડ ખાતું પણ ખોલી શક્યા નહીં. કેપ્ટન ટ્રેવિસ હેડ 17 રન બનાવી આઉટ થયો. ત્યાર બાદ ગ્લેન મેક્સવેલ અને મેટ રેન્શો વચ્ચે 59 બોલમાં 77 રનની ભાગીદારી થઈ. મેક્સવેલ 32 બોલમાં 31 રન બનાવી 15મી ઓવરમાં આઉટ થયો. માર્કસ સ્ટોઇનિસ 6 રન બનાવી પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો.
Today Zimbabwe made history Zimbabwe defeated Australia by 23 runs to win the match what a wonderful match Zimbabwe won ❣️💪#ausvszim pic.twitter.com/GlL2yfvvZJ
— Sohail Abbas (@sohailabbas667) February 13, 2026
રેન્શોએ 65 રન બનાવ્યા
મેટ રેન્શોએ 44 બોલમાં 65 રનની પારી રમી. તે 19મા ઓવરના ચોથા બોલ પર આઉટ થયો. એડમ ઝામ્પા 2 રન બનાવી આઉટ થયો. છેલ્લી વિકેટ મેથ્યુ કુહનેમેન રૂપે પડી, જે રનઆઉટ થયો. ઝિમ્બાબ્વે માટે મુઝરબાનીએ 17 રન આપી 4 વિકેટ લીધી. બ્રેડ ઇવન્સે 23 રન આપી 3 વિકેટ ઝડપી. વેલિંગ્ટન મસ્કાદજા અને રાયન બર્લે 1-1 વિકેટ લીધી હતી.
ઝિમ્બાબ્વેની ઇનિંગ્સ
ઝિમ્બાબ્વે માટે બ્રાયન બેનેટે 56 બોલમાં અણનમ 64 રન બનાવ્યા અને સાત ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તદિવાનાશે મારુમાનીએ 21 બોલમાં 35 રન બનાવ્યા. રાયન બર્લે 30 બોલમાં 35 રન ઉમેર્યા. કેપ્ટન સિકંદર રજાએ 13 બોલમાં 25 રન બનાવી ટીમનો સ્કોર 170ની નજીક પહોંચાડ્યો. આખી ઇનિંગ્સમાં માત્ર એક જ છગ્ગો લાગ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે કેમેરોન ગ્રીન અને માર્કસ સ્ટોઇનિસે 1-1 વિકેટ લીધી હતી.