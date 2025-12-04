ભારત-રશિયા મિત્રતા વધુ મજબૂત બનશે

9 મેની રાત્રે ભારતે પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા પગલાનો બદલો લીધો. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સુરક્ષા દળોએ S-400 સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને એક એવું પરાક્રમ કર્યું જેણે આખી દુનિયાને સ્તબ્ધ કરી દીધી. હજારો પાકિસ્તાની મિસાઇલો અને ડ્રોન હવામાં જ નાશ પામ્યા, અને ભારતની સરહદો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહી.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદમાં આ ઘટનાનો સંપૂર્ણ હિસાબ આપતા કહ્યું કે પાકિસ્તાને તે રાત્રે ભારત તરફ આશરે 1,000 મિસાઇલો અને ડ્રોન છોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો આ હુમલો સફળ થયો હોત, તો તેનાથી મોટા શહેરોમાં ભારે વિનાશ થયો હોત. પરંતુ ભારતીય હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, ખાસ કરીને S-400 ને કારણે, પાકિસ્તાની શસ્ત્રો સરહદ પાર કરે તે પહેલાં જ તોડી પાડવામાં આવ્યા. ભારતે પાકિસ્તાની ક્ષેત્રમાં તેના વિમાન મોકલ્યા વિના આ બધું પ્રાપ્ત કર્યું – સંરક્ષણ-થી-હુમલાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ.
S-400 સિસ્ટમ ભારતની ઢાલ બની. રશિયા પાસેથી આશરે ₹40,000 કરોડમાં ખરીદેલી આ અત્યાધુનિક સિસ્ટમે અનેક એરબેઝ નજીક ઉડતા પાકિસ્તાની ફાઇટર જેટને પણ તોડી પાડ્યા. પરિણામે, પાકિસ્તાનની એક પણ મિસાઇલ ભારતીય ભૂમિ સુધી પહોંચી શકી નહીં. આ સાબિત કરે છે કે ભારત પાસે હવે માત્ર સુરક્ષા જ નહીં પરંતુ બદલો લેવાની ક્ષમતા પણ છે. વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું, S-400 એ આપણી સુરક્ષાને એક નવા સ્તરે લઈ ગયું છે. આ એક નવું ભારત છે, જે કોઈની સામે ઝૂકતું નથી અને તેના નાગરિકોની સુરક્ષા સાથે ક્યારેય સમાધાન કરતું નથી.
હવે ચર્ચા S-500 વિશે છે – રશિયન નાયબ વડા પ્રધાન યુરી બોરે સંકેત આપ્યો છે કે ભારત આ સિસ્ટમ મેળવનાર પ્રથમ દેશ હોઈ શકે છે. S-500 ની રેન્જ 500-600 કિલોમીટર છે અને તે 180-200 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ લક્ષ્યોને ફટકારી શકે છે. તે ફાઇટર જેટ, ડ્રોન, ક્રુઝ મિસાઇલ અને હાઇપરસોનિક શસ્ત્રોને પણ અટકાવી શકે છે. સંરક્ષણ નિષ્ણાતોના મતે, S-500 મેળવવાથી ભારતને ચીન પર નિર્ણાયક વ્યૂહાત્મક ફાયદો મળશે.
S-400 ની રેન્જ 400 કિલોમીટર સુધી મર્યાદિત છે, જ્યારે S-500 આ રેન્જ 200 કિલોમીટર સુધી લંબાવશે. S-400 એક જ વિસ્તારનું રક્ષણ કરે છે, જ્યારે S-500 એકસાથે સમગ્ર શહેરો અને રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનું રક્ષણ કરી શકે છે. ભારતને હજુ સુધી બે વધુ S-400 સ્ક્વોડ્રન મળ્યા નથી. વધુ પાંચ મેળવવા માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે. દરમિયાન, S-500 માટે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર અને સંયુક્ત ઉત્પાદન માટેના વિકલ્પોની શોધ ચાલી રહી છે. રશિયા હાલમાં યુદ્ધમાં હોવા છતાં, ભારત ટૂંક સમયમાં તેના આગામી શિપમેન્ટને સુરક્ષિત કરવા અને નવી સિસ્ટમો પર વાટાઘાટોને વેગ આપવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.
મિશન સુદર્શન ચક્ર: એક રાષ્ટ્રવ્યાપી સુરક્ષા કવચ
આ બધા વચ્ચે, વડા પ્રધાન મોદીએ ‘મિશન સુદર્શન ચક્ર’ ના લોન્ચની પણ જાહેરાત કરી, જે એક રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કવચ છે જે દેશના તમામ ઔદ્યોગિક, જાહેર અને વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોને અભેદ્ય સુરક્ષા પ્રદાન કરશે. તેમણે કહ્યું, આપણે શાંતિ કેવી રીતે સ્થાપિત કરવી અને શાંતિનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું તે પણ જાણીએ છીએ.