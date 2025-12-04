ઇન્ડિગોની 1,232 ફ્લાઇટ્સ કેન્સલ, યાત્રીકો હેરાન પરેશાન

ભારતની સૌથી મોટી ઓછી કિંમતની એરલાઇન, ઇન્ડિગો, એક મોટી ઓપરેશનલ કટોકટીનો સામનો કરી રહી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) અનુસાર, એરલાઇન્સે ગયા મહિને 1,232 ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી, જેમાંથી 755 ફ્લાઇટ્સ ક્રૂની અછત અને ફ્લાઇટ ડ્યુટી સમય મર્યાદા (FDTL) નિયમોને કારણે હતી. ATC સિસ્ટમ નિષ્ફળતાઓ (92), એરપોર્ટ/એરસ્પેસ પ્રતિબંધો (258) અને અન્ય કારણોસર વધુ 127 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. આનાથી એરલાઇનના સમયસર પ્રદર્શન (OTP) પર પણ ગંભીર અસર પડી હતી.
ઇન્ડિગોને ક્રૂ પ્લાનિંગને મજબૂત બનાવવા, ATC/એરપોર્ટ સંકલન વધારવા અને ટર્નઅરાઉન્ડ પ્રક્રિયાઓ સુધારવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોને એરપોર્ટ પર જતા પહેલા તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. DGCA એ ઇન્ડિગોને તાત્કાલિક મુખ્યાલયમાં રિપોર્ટ કરીને પરિસ્થિતિ સમજાવવા અને વિલંબ અને રદ ઘટાડવા માટે યોજના સબમિટ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
બુધવારે, ઇન્ડિગોએ દેશભરમાં 200 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી. દિલ્હી, મુંબઈ અને બેંગલુરુ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા. દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર પરિસ્થિતિ સૌથી વધુ ગંભીર હતી, જેમાં 38 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર 33 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. બેંગલુરુમાં ટેકનિકલ સમસ્યાઓ, ખરાબ હવામાન અને ક્રૂ રોટેશનને કારણે 42 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. મંગળવારે, એરલાઇનનો OTP ઘટીને માત્ર 35% થઈ ગયો, જે સ્પાઇસજેટ અને એલાયન્સ એર કરતા પણ ઓછો છે.
ઇન્ડિગોએ માફી માંગી, ગોઠવણોની જાહેરાત કરી
ઇન્ડિગોની સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કર્યા પછી, કંપનીએ માફી માંગી છે. એરલાઇને તેના સમયપત્રકમાં “કેલિબ્રેટેડ ગોઠવણ” જાહેર કરી છે, જે આગામી 48 કલાક સુધી ચાલશે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે દિવસમાં ઇન્ડિગોની કામગીરીમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પડ્યો છે. “અમે અમારા ગ્રાહકોને થયેલી અસુવિધા બદલ માફી માંગીએ છીએ,” તેણે કહ્યું.