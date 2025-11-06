ભારતીય ટીમે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ સાથે કરી મુલાકાત

2025 મહિલા વર્લ્ડ કપની ચેમ્પિયન ભારતીય ટીમે ગુરુવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી. રાષ્ટ્રપતિએ તેમને ઐતિહાસિક જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા. અગાઉ, ટીમ બુધવારે વડા પ્રધાન મોદી સાથે તેમના નિવાસસ્થાને મળી હતી. રવિવારે (2 નવેમ્બર) હરમનપ્રીતની આગેવાની હેઠળની ટીમે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને જીત મેળવી હતી.
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5
આ ખાસ મુલાકાત દરમિયાન, ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને ભારતીય ટીમની જર્સી રજૂ કરી. રાષ્ટ્રપતિએ ટીમને અભિનંદન આપતા કહ્યું કે તેઓએ ઇતિહાસ રચ્યો છે અને યુવા પેઢી માટે રોલ મોડેલ બન્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ ટીમ ભારતનું પ્રતિબિંબ છે. તેઓ વિવિધ પ્રદેશો, વિવિધ સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ અને વિવિધ પરિસ્થિતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ તેઓ એક ટીમ છે: ભારત.
આ ઐતિહાસિક જીત સાથે, હરમનપ્રીત કૌર હવે વર્લ્ડ કપ જીતનાર ચોથી ભારતીય કેપ્ટન બની છે. તેમના પહેલા કપિલ દેવ, એમએસ ધોની અને રોહિત શર્માએ ભારતને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ અપાવી છે. હવે, મહિલા કેપ્ટન હરમનપ્રીત પણ આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં જોડાઈ ગઈ છે. આ ભારતનું પહેલું વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ છે, જેણે તેમને 2005 અને 2017 ની ફાઇનલ હારના દુ:ખને ભૂલાવવામાં મદદ કરી.