બિહાર ચૂંટણી: પહેલા તબક્કામાં 5 વાગ્યા સુધીમાં 60.13% મતદાન

બિહારમાં 243 વિધાનસભા બેઠકો માટે આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે. 18 જિલ્લાઓની 121 બેઠકો માટે આજે સવારે 7 વાગ્યે મતદાન શરૂ થયું અને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. આજે બિહારમાં 3.75 કરોડ મતદારો 1314 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. મતદાન માટે 45,341 મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે, તેમની સુરક્ષા માટે 4.5 લાખ સુરક્ષા કર્મચારીઓ તૈનાત છે.
બિહારમાં સાંજે 5 વાગ્યા સુધી 60.13% મતદાન
બિહાર ચૂંટણી 2025 ના પહેલા તબક્કામાં સાંજે 5 વાગ્યા સુધી આશરે 60.13% મતદાન નોંધાયું હતું.
દરભંગા જિલ્લામાં સાંજે 5 વાગ્યા સુધી 51.75 ટકા મતદાન
કુશેશ્વરસ્થાન – 60.73
ગૌડાબૌરમ – 50.8
બેનીપુર – 59.21
અલીનગર – 58.02
દરભંગા ગ્રામીણ – 58.29
દરભંગા – 56.53
હયાઘાટ – 60.24
બહાદુરપુર – 62.06
કેવટી – 58.68
જાલે – 51.95
મુઝફ્ફરપુરમાં 64.63 ટકા મતદાન
મુઝફ્ફરપુરમાં સાંજે 5 વાગ્યા સુધી 64.63 ટકા મતદાન
મુઝફ્ફરપુર વિધાનસભા મુજબ
ઔરાઈ: 65.43
બરુરાજઃ 66.29
બોચાહન: 65.43
ગાયઘાટ: 56.03
કાંતિ: ૬૮.૮૮
કુધની: ૫૯.૪૭
મીનાપુર: ૭૩.૨૯
મુઝફ્ફરપુર: ૫૭.૨૮
પારુ: ૭૧.૧૦
સાહેબગંજ: ૬૨.૬૩
સકારા: ૬૬.૪૬
એકંદરે: ૬૪.૬૩
ભાજપ અને આરજેડી સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ
આરા. ગુરુવારે સાંજે, ભોજપુર જિલ્લાના બરહરા વિધાનસભા મતવિસ્તારના બસંતપુર બૂથ પર મતદાનને લઈને ભાજપ અને આરજેડી સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. આ ઝપાઝપીમાં આરજેડી પોલિંગ એજન્ટ સંદીપ કુમાર ઘાયલ થયા હતા. માહિતી મળતાં જ ધોભાન પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે કામ કરી રહી છે. તેમને માથામાં ઈજા થઈ હતી.