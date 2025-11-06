બિહારમાં મતદાન પૂર્ણ, પ્રથમ તબક્કામાં 60.25% મતદાન થયું

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં ૧૮ જિલ્લાઓમાં ૧૨૧ બેઠકો માટે મતદાન પૂર્ણ થયું છે. આ રાજકીય યુદ્ધમાં કેટલીક મુખ્ય બેઠકોમાં તેજસ્વી યાદવની રાઘોપુર બેઠક, તેજ પ્રતાપ યાદવની મહુઆ અને તારાપુરનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. લાલુ પ્રસાદ યાદવના પરિવાર અને નીતિશ કુમાર જેવા લોકો પહેલાથી જ મતદાન કરી ચૂક્યા છે.
અન્ય બેઠકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે જેમાં અલીનગર, જ્યાં ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુર ભાજપની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડી રહી છે, લખીસરાય, નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય કુમાર સિંહાનું ઘર, મોકામા, જેડીયુ ઉમેદવાર અનંત સિંહનું ઘર છે, જેમને તેમના હરીફ દુલાર ચંદ યાદવની હત્યાના સંબંધમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને રઘુનાથપુર, આરજેડી ઉમેદવાર ઓસામા શાહાબ, સ્વર્ગસ્થ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીનના પુત્રનું ઘર છે. બાકીની ૧૨૨ બેઠકો માટે મતદાન બીજા તબક્કામાં ૧૧ નવેમ્બરે થશે. ચૂંટણી પરિણામો ૧૪ નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચે મતદાન માટે વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી છે અને મતદાન મથકો પર સર્વેલન્સ કેમેરા લગાવ્યા છે. કમિશન લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ દ્વારા તમામ મતદાન મથકોનું નિરીક્ષણ કરશે. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રથમ તબક્કામાં ૩ કરોડથી વધુ મતદારો તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે, જેમાં ૧.૯૮ કરોડ પુરુષો, ૧.૭૬ કરોડ મહિલાઓ અને ત્રીજા જાતિના મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. આ તબક્કો ઘણા અગ્રણી રાજકીય નેતાઓનું ભાવિ નક્કી કરશે.