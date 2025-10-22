રાષ્ટ્રપતિના હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ દરમિયાન કેરળમાં હેલિપેડ તૂટી પડ્યું

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 22 ઓક્ટોબરે કેરળની મુલાકાતે છે અને ચાર દિવસ માટે કેરળમાં રહેશે. બુધવારે, રાષ્ટ્રપતિ સબરીમાલામાં ભગવાન અયપ્પા મંદિરમાં દર્શન અને આરતી માટે પઠાણમથિટ્ટાની મુલાકાત લેવાના હતા. રાષ્ટ્રપતિનું હેલિકોપ્ટર પઠાણમથિટ્ટાના પ્રમાદમ સ્ટેડિયમ ખાતે હેલિપેડ પર ઉતરવાનું હતું, પરંતુ એક મોટી ઘટના બની. લેન્ડિંગ દરમિયાન હેલિપેડનો એક ભાગ પડી ગયો. રાષ્ટ્રપતિ ભારતીય વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા.

સદભાગ્યે કોઈ મોટી ઘટના બની નહીં, પરંતુ આ ઘટનાએ રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. પોલીસ અને ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને હેલિકોપ્ટરને ડૂબી ગયેલા વિસ્તારમાંથી બહાર કાઢ્યું. આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં મોટી પોલીસ દળ હેલિકોપ્ટરને ધક્કો મારતું જોવા મળે છે.

કેરળમાં, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ કે.આર.ની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. નારાયણન, સબરીમાલા મંદિરની મુલાકાત લીધા પછી રાજભવન ખાતે. ત્યારબાદ, રાષ્ટ્રપતિ વરકલાના શિવગિરી મઠ ખાતે શ્રી નારાયણ ગુરુની મહાસમાધિના શતાબ્દી ઉજવણીનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ કોટ્ટાયમ જિલ્લાના પાલા ખાતે સેન્ટ થોમસ કોલેજના 75મા વર્ષગાંઠ સમારોહના સમાપન સમારોહમાં હાજરી આપવાની પણ યોજના ધરાવે છે. 24 ઓક્ટોબરે, રાષ્ટ્રપતિ એર્નાકુલમમાં સેન્ટ ટેરેસા કોલેજના શતાબ્દી ઉજવણીમાં હાજરી આપશે.

