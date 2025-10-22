સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આવી શકે છે મોટો ભૂકંપ

રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. પરંતુ આ ઘટાડો વધુ વધી શકે છે. મંગળવારે વૈશ્વિક બજારમાં એક દિવસના રેકોર્ડ ઘટાડા બાદ, નિષ્ણાતો 23 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ ભારતીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થવાની આગાહી કરી રહ્યા છે. જોકે, તેઓ એમ પણ કહે છે કે આ ધાતુઓમાં ઘટાડો લાંબો સમય ટકશે નહીં.
17 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ભારતીય બજાર MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા હતા. ત્યારથી, ચાંદી લગભગ ₹20,000 પ્રતિ કિલો અને સોનામાં આશરે ₹4,000 પ્રતિ 10 ગ્રામનો ઘટાડો થયો છે. પરંતુ નિષ્ણાતો માને છે કે આ ઘટાડો વધુ નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે, કારણ કે વૈશ્વિક સોના અને ચાંદીના ભાવ બે દિવસથી ઘટી રહ્યા છે, અને MCX તહેવારો માટે બંધ છે. પરિણામે, આ ધાતુઓમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે.
12 વર્ષમાં સૌથી મોટો ઘટાડો
બ્લુમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, મંગળવારે સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોનું ઇન્ટ્રાડે 6.3% થી વધુ ઘટ્યું, અને ચાંદી પણ ઇન્ટ્રાડે 7.1% ઘટ્યું. આ 12 વર્ષમાં સૌથી મોટો ઘટાડો હતો. બુધવારે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પાંચ વર્ષથી વધુ સમયમાં સૌથી તીવ્ર ઇન્ટ્રાડે ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ ઘટાડો એટલા માટે થયો કારણ કે વેપારીઓ આ સ્તરે ઝડપથી નફો બુક કરી રહ્યા છે.
લંડન ટ્રેડિંગમાં સોનું પ્રતિ ઔંસ $4,100 ની નીચે આવી ગયું, જે મંગળવારના 5% ઘટાડાને લંબાવ્યું. ભારે નફા-બુકિંગ વચ્ચે ટૂંકા ગાળાના સપોર્ટ સ્તરનું પરીક્ષણ કરતી ચાંદીમાં પણ આ જ પ્રકારનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. બુધવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું ઘટીને $4,046.96 થયું હતું, જ્યારે ચાંદી ઘટીને $48 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ હતી.
દિવાળી પછી નોંધપાત્ર ઘટાડો
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ ઘટાડો દિવાળીના તહેવારોની મોસમ પછી આવ્યો છે, તે સમય જ્યારે ભારતમાં સોનાની ખરીદી ટોચ પર હોય છે. ઓલ ઇન્ડિયા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ડોમેસ્ટિક કાઉન્સિલના પ્રમુખ રાજેશ રોકડેના જણાવ્યા અનુસાર, સોનામાં એકતરફી તેજી જોવા મળી છે. છેલ્લા ચાર મહિનામાં, તે લગભગ $3,300 પ્રતિ ઔંસથી વધીને $4,400 પ્રતિ ઔંસ થયો છે, તેથી ઘટાડો અનિવાર્ય હતો.