લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) પાકિસ્તાનમાં એક મોટી રેલી કરશે

ઓપરેશન સિંદૂર પછી પહેલીવાર, આતંકવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) પાકિસ્તાનમાં એક મોટી રેલી કરશે. ઓપરેશન સિંદૂરમાં લશ્કરના મુખ્યાલયના વિનાશ બાદ, લશ્કર તેની તાકાત દર્શાવવા માટે એક મોટી રેલી કરી રહ્યું છે. ઓપરેશન પછી પાકિસ્તાની સેના સાથે આતંકવાદીઓની અંતિમયાત્રા કરનાર આતંકવાદી આ રેલીનો ચહેરો હશે. લશ્કર દ્વારા રેલી માટે જાહેર કરાયેલ પોસ્ટરમાં પહેલગામ હુમલા પછી હેડલાઇન્સ બનેલા આતંકવાદી સૈફુલ્લાહ કસુરીનો ફોટો છે.

હાફિઝ સઈદનો સંદેશ વાંચવામાં આવશે

સૂત્રો અનુસાર, રેલીમાં હાફિઝ સઈદનો સંદેશ વાંચવામાં આવશે, અને તેને જેહાદીઓને એકત્રિત કરવાની એક મોટી કવાયત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. લશ્કર-એ-તૈયબાના એક ટોચના આતંકવાદીએ લાહોરમાં મીનાર-એ-પાકિસ્તાન ખાતે 2 નવેમ્બરની રેલી માટે મોટી ભીડ માટે અપીલ કરતો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન હેડલાઇન્સમાં આવેલા આતંકવાદી હાફિઝ અબ્દુલ રઉફે રેલીની વિગતો આપતો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો છે. ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીઓ પણ 2 નવેમ્બરના રોજ લાહોર રેલી પર નજર રાખશે.

લશ્કરના ટોચના આતંકવાદીઓ આ રેલીમાં ભાગ લેશે

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં વોન્ટેડ લશ્કરના ટોચના આતંકવાદીઓ લાહોરમાં આ રેલીમાં ભાગ લેશે. પાકિસ્તાન સેના આ રેલી દ્વારા લશ્કર-એ-તૈયબાને પુનર્જીવિત કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. પાકિસ્તાની સેના ખૈબરમાં TTP સામે લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકવાદીઓને ગોઠવી રહી છે. આ રેલી લશ્કર-એ-તૈયબાની રાજકીય પાંખ પાકિસ્તાન મરકઝી મુસ્લિમ લીગ (PMML) ના બેનર હેઠળ બોલાવવામાં આવી છે.

