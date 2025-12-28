ઓપરેશન સિંદૂર પર પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ ઝરદારીની મોટી કબૂલાત

22 એપ્રિલે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પર ભારતનો ઝડપી અને સચોટ જવાબ પાકિસ્તાનને સ્તબ્ધ કરી ગયો. આ હુમલામાં છવીસ નિર્દોષ નાગરિકો માર્યા ગયા. જવાબમાં, ભારતે મે મહિનાની શરૂઆતમાં ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું, જેમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના જમ્મુ અને કાશ્મીર (PoJK) માં આતંકવાદી માળખા અને પછી લશ્કરી સ્થાપનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા.
હવે, પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીએ આ સમગ્ર ઘટના અંગે એક મોટી કબૂલાત કરી છે. શનિવારે એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, ઝરદારીએ સ્વીકાર્યું કે ભારતીય કાર્યવાહી દરમિયાન પાકિસ્તાનના ટોચના નેતૃત્વમાં ભયનું વાતાવરણ હતું. તેમણે કહ્યું કે તેમના લશ્કરી સચિવે તેમને ભારતીય હુમલા દરમિયાન બંકરમાં છુપાઈ જવાની સલાહ આપી હતી. ઝરદારીના જણાવ્યા મુજબ, મારા લશ્કરી સચિવ મારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. તેમણે મને કહ્યું કે આપણે બંકરમાં જવું જોઈએ. પરંતુ મેં ના પાડી. જોકે, આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ થયું કે ભારતનો બદલો એટલો ગંભીર હતો કે પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિને પણ સલામત સ્થળે જવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.
ભારતે 7 મેના રોજ વહેલી સવારે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું. આ ઓપરેશનના ભાગ રૂપે, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ પાકિસ્તાનમાં નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર સચોટ હુમલા કર્યા. જ્યારે પાકિસ્તાને બદલો લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાની લશ્કરી સ્થાપનોને પણ નિશાન બનાવ્યા. આ હુમલાઓએ પાકિસ્તાનની લશ્કરી તૈયારીઓ અને સંરક્ષણ ક્ષમતાઓ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા.
જ્યારે પાકિસ્તાને જવાબી કાર્યવાહી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો…
ભારતની કાર્યવાહી પછી સરહદ પર તણાવ વધુ વધ્યો. પાકિસ્તાન તરફથી સરહદ પારથી ગોળીબાર વધુ તીવ્ર બન્યો, જેનો ભારતીય સેનાએ જોરદાર જવાબ આપ્યો. પરિસ્થિતિ એટલી હદે બગડી ગઈ કે પાકિસ્તાને પોતે જ યુદ્ધવિરામ શરૂ કરવો પડ્યો. પાકિસ્તાનના પોલીસ મહાનિર્દેશકે ભારતના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGMO)નો સંપર્ક કર્યો અને યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેને ભારતે સ્વીકાર્યો.
વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો જમીન, હવા અને સમુદ્ર પર તમામ લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવા સંમત થયા છે. પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રપતિના આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઓપરેશન સિંદૂરથી માત્ર આતંકવાદી નેટવર્કને ફટકો પડ્યો જ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાનના ટોચના નેતૃત્વમાં ભય પણ પેદા થયો. આને ભારતની બદલાયેલી સુરક્ષા નીતિ અને આતંકવાદ સામે તેના કડક વલણનો સ્પષ્ટ સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.