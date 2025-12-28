“હાદીની હત્યાના બે આરોપીઓ ભારત ભાગી ગયા”, બાંગ્લાદેશ પોલીસનો દાવો

ઢાકા મેટ્રોપોલિટન પોલીસે દાવો કર્યો છે કે વિદ્યાર્થી નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીની હત્યાના બે મુખ્ય શંકાસ્પદો મેઘાલય સરહદ દ્વારા ભારત ભાગી ગયા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓને મદદ કરનારા બે વ્યક્તિઓને ભારતીય અધિકારીઓ દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે. બાંગ્લાદેશ સરકાર આરોપીઓની ધરપકડ અને પ્રત્યાર્પણ માટે ભારત સાથે વાતચીત કરી રહી છે. ધ ડેઇલી સ્ટારના અહેવાલ મુજબ, એડિશનલ કમિશનર એસએન નઝરુલ ઇસ્લામે ડીએમપી મીડિયા સેન્ટર ખાતે એક પ્રેસ બ્રીફિંગને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે હાદીની હત્યામાં સંડોવાયેલા શંકાસ્પદો, ફૈઝલ કરીમ મસૂદ અને આલમગીર શેખ, સ્થાનિક સહયોગીઓની મદદથી મૈમનસિંઘની હલુઆઘાટ સરહદ દ્વારા ભારતમાં પ્રવેશ્યા હતા.
તેઓ ટેક્સી દ્વારા મેઘાલય ગયા હતા
ધ ડેઇલી સ્ટારે નઝરુલ ઇસ્લામને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે અમારી માહિતી અનુસાર, આરોપીઓ હલુઆઘાટ સરહદ પાર કરીને ભારત ગયા છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે સરહદ પાર કર્યા પછી, તેમને પહેલા પૂર્તિ નામના વ્યક્તિએ આવકાર્યા હતા, અને પછી ટેક્સી ડ્રાઇવર સામી દ્વારા મેઘાલયના તુરા શહેરમાં લઈ ગયા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પોલીસને બિનસત્તાવાર અહેવાલો મળ્યા છે કે શંકાસ્પદોને મદદ કરનારા બે વ્યક્તિઓને ભારતીય અધિકારીઓ દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે. જોકે, સત્તાવાર પુષ્ટિની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ભારતીય અધિકારીઓ સાથે વાતચીત
તેમણે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશ સરકાર ભાગેડુઓની વાપસી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભારત સાથે સંપર્કમાં છે અને તેમની ધરપકડ અને પ્રત્યાર્પણ માટે ઔપચારિક અને અનૌપચારિક બંને માધ્યમો દ્વારા ચર્ચા ચાલી રહી છે. પોલીસે ખાતરી આપી હતી કે આ કેસની તપાસ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે અને કોઈને પણ બક્ષવામાં આવશે નહીં.
ઉસ્માન હાદી કોણ હતા?
શરીફ ઉસ્માન હાદી 2024 ના વિદ્યાર્થી-નેતૃત્વ હેઠળના ‘જુલાઈ બળવા‘ ના અગ્રણી નેતા હતા જેણે શેખ હસીના સરકારને ઉથલાવી દીધી હતી. તેઓ ઇન્કલાબ મંચના પ્રવક્તા હતા અને ભારત અને આવામી લીગના કટ્ટર ટીકાકાર માનવામાં આવતા હતા. તેઓ ફેબ્રુઆરી 2026 માં ઢાકા-8 બેઠક પરથી સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે યોજાનારી સંસદીય ચૂંટણી લડવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા.