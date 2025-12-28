PM મોદીએ મન કી બાતમાં 2025માં ભારતની સિદ્ધિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો

‘મન કી બાત’ના 129મા સંસ્કરણમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, આ વર્ષે, ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ દરેક ભારતીય માટે ગૌરવનું પ્રતીક બન્યું. દુનિયાએ સ્પષ્ટપણે જોયું કે આજનું ભારત તેની સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન કરતું નથી. ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ દરમિયાન, દુનિયાના દરેક ખૂણામાંથી ભારત માતા પ્રત્યે પ્રેમ અને ભક્તિની છબીઓ ઉભરી આવી. ‘વંદે માતરમ‘ ને 150 વર્ષ પૂર્ણ થયા ત્યારે પણ આ જ ભાવના જોવા મળી.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે 2025 એ આપણને ઘણી ક્ષણો આપી છે જેના પર દરેક ભારતીય ગર્વ કરે છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાથી લઈને રમતગમત ક્ષેત્રો સુધી, વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાઓથી લઈને વિશ્વના સૌથી મોટા પ્લેટફોર્મ સુધી, ભારતે દરેક જગ્યાએ એક મજબૂત છાપ છોડી છે. ભારતે વિજ્ઞાન અને અવકાશ ક્ષેત્રે પણ મોટી પ્રગતિ કરી છે. શુભાંશુ શુક્લા આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર પહોંચનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા. 2025 માં પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને વન્યજીવન સંરક્ષણ સંબંધિત અનેક પહેલો પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં ચિત્તાઓની સંખ્યા હવે 30 ને વટાવી ગઈ છે.
‘મહાકુંભ મેળાએ સમગ્ર વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કર્યું’
વડાપ્રધાનએ કહ્યું, “2025 માં શ્રદ્ધા, સંસ્કૃતિ અને ભારતનો અનોખો વારસો એકસાથે જોવા મળ્યો. વર્ષની શરૂઆતમાં પ્રયાગરાજ મહાકુંભ મેળાએ સમગ્ર વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કર્યું. વર્ષના અંતે અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં ધ્વજવંદન સમારોહે દરેક ભારતીયને ગર્વથી ભરી દીધો.” તેમણે કહ્યું કે લોકોએ સ્વદેશી ઉત્પાદનો માટે પણ ખૂબ ઉત્સાહ દર્શાવ્યો છે, ફક્ત ભારતીયોની મહેનતથી બનાવેલી વસ્તુઓ ખરીદી છે. આજે, આપણે ગર્વથી કહી શકીએ છીએ કે 2025 એ ભારતને વધુ આત્મવિશ્વાસ આપ્યો છે.
PM મોદીએ કન્નડ શાળાનો ઉલ્લેખ કર્યો
તેમણે કહ્યું કે દુબઈમાં રહેતા કન્નડ પરિવારોએ પોતાને એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન પૂછ્યો: જ્યારે તેમના બાળકો ટેકની દુનિયામાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, ત્યારે શું તેઓ તેમની ભાષાથી દૂર જઈ રહ્યા છે? અહીંથી “કન્નડ પાઠશાળા” નો જન્મ થયો. એક એવી પહેલ જ્યાં બાળકોને કન્નડ વાંચવાનું, શીખવાનું, લખવાનું અને બોલવાનું શીખવવામાં આવે છે. ગીતાંજલિ આઈઆઈએસસી હવે માત્ર એક વર્ગખંડ નથી, પરંતુ કેમ્પસનું સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર છે. તે હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીત, લોક પરંપરાઓ અને શાસ્ત્રીય સ્વરૂપો પ્રદાન કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રેક્ટિસ કરે છે. પ્રોફેસરો સાથે બેસે છે, અને તેમના પરિવારો પણ તેમાં જોડાય છે.
પીએમ મણિપુરના યુવાનોનું ઉદાહરણ આપે છે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન 2025 આ મહિને પૂર્ણ થયું. આ હેકાથોન દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ 80 થી વધુ સરકારી વિભાગોમાં 270 થી વધુ સમસ્યાઓ પર કામ કર્યું. મણિપુરના એક યુવાન મોઇરંગથેમ સેઠે “જ્યાં ઇચ્છા હોય છે, ત્યાં રસ્તો હોય છે” એ કહેવતને સાચી સાબિત કરી. તે 40 વર્ષથી પણ ઓછો જૂનો છે. મણિપુરના દૂરના વિસ્તારમાં જ્યાં મોઇરંગથેમ રહેતા હતા ત્યાં વીજળીની મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો. આ પડકારનો સામનો કરવા માટે, તેમણે સ્થાનિક ઉકેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, અને સૌર ઉર્જામાં આ ઉકેલ શોધી કાઢ્યો.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ઓડિશાની પાર્વતી ગિરીની જન્મશતાબ્દી જાન્યુઆરી 2026 માં ઉજવવામાં આવશે. તેમણે 16 વર્ષની ઉંમરે ભારત છોડો ચળવળમાં ભાગ લીધો હતો. સ્વતંત્રતા ચળવળ પછી, પાર્વતી ગિરીએ પોતાનું જીવન સમાજ સેવા અને આદિવાસી કલ્યાણ માટે સમર્પિત કર્યું. તેમણે અનેક અનાથાશ્રમોની સ્થાપના કરી. તેમનું પ્રેરણાદાયી જીવન દરેક પેઢીને માર્ગદર્શન આપતું રહેશે.