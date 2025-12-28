1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થશે નવા ફેરફાર, જેની સીધી અસર પડશે તમારા ખિસ્સા પર

2025નું વર્ષ પૂરું થવાનું છે, અને 2026 નજીક આવી રહ્યું છે. નવું વર્ષ નવી આશાઓ અને ફેરફારો સાથે શરૂ થઈ શકે છે. નવું વર્ષ ફક્ત તમારા કેલેન્ડરમાં જ નહીં પરંતુ તમારા જીવનના ઘણા મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ, જેમ કે પગાર, ખર્ચ અને બચત પર પણ અસર કરશે. ચાલો જોઈએ કે નવા વર્ષના પહેલા દિવસથી તમારા માટે કયા ફેરફારો થઈ શકે છે.
8મું પગાર પંચ
31 ડિસેમ્બર, 2025, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ તારીખ છે, કારણ કે તે દિવસે 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થશે. નવું 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થવાનું છે. પગાર અને પેન્શન પછીથી લાગુ કરવામાં આવશે, પરંતુ અમલીકરણની તારીખ 1 જાન્યુઆરી હશે.
ક્રેડિટ સ્કોર અપડેટ્સ
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે ફરજિયાત કર્યું છે કે, 1 જાન્યુઆરી, 2025 થી, બેંકો અને NBFCs એ દર 14 દિવસે ક્રેડિટ બ્યુરોને માહિતી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. આ તમારા ક્રેડિટ સ્કોરમાં સમયસર અપડેટ્સ સુનિશ્ચિત કરશે અને નવી લોન મેળવવાનું સરળ બનાવશે.
ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર
1 જાન્યુઆરીથી LPG અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ બદલાઈ શકે છે. ઉડ્ડયન ઇંધણના ભાવ પણ બદલાઈ શકે છે, જેની અસર હવાઈ ટિકિટના ભાવ પર પડશે.
પાન-આધાર લિંકિંગ
જો તમે હજુ સુધી તમારા પાન કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કર્યું નથી, તો 1 જાન્યુઆરીથી બેંકિંગ, સરકારી સેવાઓ અને અન્ય વ્યવહારો ઍક્સેસ કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારું પાન કાર્ડ 1 જાન્યુઆરીથી નિષ્ક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે.
રેશન કાર્ડ e-KYC
31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તમારા રેશન કાર્ડ e-KYC પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જવાથી 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી રાશન ગુમાવી શકાય છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર છે જે તમારે સમયસર પૂર્ણ કરવો જ જોઇએ.
ખેડૂત ID
ઉત્તર પ્રદેશ સહિત ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા ભાગોમાં ખેડૂતો માટે ખેડૂત ID બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતો માટે આ ID જરૂરી છે. જો ખેડૂતો આ ID બનાવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમના ખાતામાં પૈસા જમા થશે નહીં અને તેઓ યોજનાઓનો લાભ મેળવી શકશે નહીં.
2026 ની શરૂઆત સાથે, આ બધા ફેરફારો તમારા રોજિંદા જીવનને અસર કરી શકે છે. આ ફેરફારોને સમજવું અને સમયસર જરૂરી પગલાં લેવાથી ફાયદો થશે.