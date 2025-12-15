મોટો ખુલાસો, લશ્કર-એ-તૈયબા કમાન્ડર સાજિદ જટ્ટ પહેલગામ હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ હતો

પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના લગભગ આઠ મહિના પછી, રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે, જેમાં સાત આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. આમાં પાંચ શંકાસ્પદ અને બે આતંકવાદી સંગઠનો – પાકિસ્તાન સ્થિત લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) અને ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF)નો સમાવેશ થાય છે.
પહેલગામની બૈસરન ખીણમાં 22 એપ્રિલે થયેલા હુમલામાં 26 લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં મોટાભાગના પ્રવાસીઓ હતા. NIA ની 1,597 પાનાની ચાર્જશીટમાં પાકિસ્તાનના કાવતરા, આરોપીઓની ભૂમિકા અને સહાયક પુરાવાઓની વિગતો આપવામાં આવી છે. ચાર્જશીટ અનુસાર, લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) અને ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટે પહેલગામ હુમલાનું આયોજન, સુવિધા અને અમલ કરવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી.
તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે સાજિદ જટ્ટ પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં લશ્કરના મુખ્યાલયમાંથી સંચાલન કરી રહ્યો છે. તે TRFનો ઓપરેશનલ ચીફ છે અને કાશ્મીર ખીણમાં ભરતી, ભંડોળ અને ઘૂસણખોરી માટે જવાબદાર છે. સાજિદ જટ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓમાં 2023 ધાંગરી હત્યાકાંડ (તે મુખ્ય કાવતરાખોર હતો), મે 2024 માં પૂંછમાં વાયુસેનાના કાફલા પર હુમલો અને જૂન 2024 માં રિયાસી બસ હુમલોનો સમાવેશ થાય છે.
અન્ય આરોપીઓ
NIA એ ત્રણ પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ – સુલેમાન શાહ, હબીબ તાહિર ઉર્ફે જિબ્રાન અને હમઝા અફઘાની – ના નામ પણ આપ્યા છે, જેઓ જુલાઈમાં સુરક્ષા દળો સાથેની એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા હતા. આ ઉપરાંત, બે શંકાસ્પદ – પરવેઝ અહેમદ અને બશીર અહેમદ – ને પણ ચાર્જશીટ કરવામાં આવી છે, જેમની 22 જૂને આ આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓ પર ભારતીય દંડ સંહિતા (BNS), 2023, શસ્ત્ર અધિનિયમ, 1959 અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967 ની સંબંધિત કલમો હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભારત સામે યુદ્ધ છેડવાની દંડની જોગવાઈ પણ શામેલ છે.